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Что делать, если вас взяли в плен во время войны – 5 советов от военных и психологов

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22 марта, 19:45
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Россия не только варварски бомбит украинские города: рашисты берут в плен мирное население. Как выжить, если вас похитили оккупанты – в материале
Если вас взяли в плен, то не сопротивляйтесь российским оккупантам, советуют психологи и военные
Если вас взяли в плен, то не сопротивляйтесь российским оккупантам, советуют психологи и военные / Фото: unsplash.com, Центр протидії дезінформації РНБО

Если вас захватили в плен, то не сопротивляйтесь российским оккупантам, не пытайтесь вступать с ними в беседу. Как себя вести в плену – советами поделился телеграм-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Рекомендации от военных и психологов о том, как действовать, если вас захватили в плен, следующие:

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1. Старайтесь не показать рашитсам, что вам страшно, как бы сложно ни было – важно сохранять спокойствие. Не оказывайте сопротивления, не молите о пощаде, не вступайте в диалоги, не отговаривайте орков отказаться от их плана и т.д.

2. Чтобы не усугубить свое положение, не нарушайте установленные ими правила. Настраивайте себя, что вас моментально не отпустят, что пройдет какое-то время, но отпустят обязательно.

Помните, что вас ждут родные, напоминайте себе об этом в плену постоянно, не теряйте надежды и старайтесь выжить ради них
Помните, что вас ждут родные, напоминайте себе об этом в плену постоянно, не теряйте надежды и старайтесь выжить ради них / Фото: istockphoto.com

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3. Не стоит смотреть оккупантам прямо в глаза, лучше чуть в сторону. И чтобы не вызвать у них дополнительную агрессию, не показывайте, что вы унижены.

4. Если дают еду, то ешьте, даже если нет аппетита, не стоит демонстрировать им сопротивление. Иначе в случае потери сил вы не сможете убегать.

5. Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя. И ни в коем случае не стоит демонстрировать связь с другими пленными, это могут использовать против вас или ваших родных.

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И помните, что вас ждут родные, напоминайте себе об этом постоянно, не теряйте надежды и старайтесь выжить ради них.

Мы обязательно победим, но важно выжить в оккупации российскими войсками – читайте советы, которые спасут жизнь.

Также узнайте, как распознать посттравматическое стрессовое расстройство и что с этим делать

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