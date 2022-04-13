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Чего не говорить людям, пострадавшим от войны и как правильно их поддержать – 5 советов психолога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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13 апреля, 09:00
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Не говорите, что вы понимаете человека пострадавшего от войны, вы понятия не имеете, через что он прошел. Как поддержать человека, в чей дом пришла война – в статье
Пострадавшим от войны людям не говоритt, что вы их понимаете: правильно поддержать можно сказав, что вы сожалеете и не представляете, что человек пережил
Пострадавшим от войны людям не говоритt, что вы их понимаете: правильно поддержать можно сказав, что вы сожалеете и не представляете, что человек пережил / Фото: unsplash.com

Как лучше разговаривать с людьми, пострадавшими от войны с оккупантами? Что говорить, чтобы не ранить еще больше и не причинить излишней боли? Теплые слова и забота у каждого разные. Однако психологи могут точно сказать, каких слов и действий лучше избегать и на что следует ориентироваться, в этом помогут советы психолога Анны Панфиловой.

Каждый из нас, украинцев, пострадал от нападения России – кто-то потерял дом, работу, а многие люди потеряли родных и близких, стали сами жертвой насилия и были на пороге смерти.

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Поэтому во-первых, говорить, что вы понимаете, что человек пережил, не следует. Вместо этого скажите, что "То, что ты пережил – ужасно, мне очень жаль, что тебе/вам пришлось пройти через это". Или скажите просто, что даже не представляете, через что пришлось пройти человеку.

Если не знаете, как поддержать человека, пережившего войну, то скажите просто, что даже не представляете, через что пришлось ему пройти
Если не знаете, как поддержать человека, пережившего войну, то скажите просто, что даже не представляете, через что пришлось ему пройти

2. Во время разговора с человеком, пережившим войну, не игнорируйте эту тему и не делайте вид, что ничего не случилось. Молчание создает эффект вакуума, и человек остается один на один на один с пережитой травмой. Признайте тяжесть ситуации, или просто скажите "То, что произошло в твоем городе/селе, очень страшно".

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3. Не давайте никаких оценок тому, что человек сделал или не сделал. Например, не говорите "Да радуйся, что вообще выжил". Потому что человек и так себя винит, что сделал недостаточно и должен пережить момент горя и потери. Мы можем поддержать его, если скажем "Ты имеешь право не гнев и ненависть к тем, кто разрушил твой дом".

Избегайте слов, которые еще больше подчеркнут позицию человека, как жертвы
Избегайте слов, которые еще больше подчеркнут позицию человека, как жертвы / Фото: freepik.com

4. Также не обобщайте фразой "Всем нам плохо" или "Ну хоть твой дом не сгорел". Не переводите фокус на себя или других людей, не ровняйте с другим "более серьезными", на ваш взгляд опытом иных, переживших войну людей. Такие слова обесценивают пережитый опыт человека.

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5. Избегайте слов, которые еще больше подчеркнут позицию человека, как жертвы. Вместо этого подчеркните сильные стороны человека, которые помогли ему выжить, позаботиться о себе в этот период. Выразите восхищения чертами характера человек или тем, что ему удалось преодолеть.

Также узнайте мнение доктора Комаровского, как правильно общаться с детьми в условиях войны.

А еще ранее психолог Елена Адамова рассказала, как снизить уровень адреналина и привести нервы в порядок.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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