Как снизить уровень адреналина и привести нервы в порядок – совет психолога Елены Адамовой

Известный психолог и коуч, постоянный эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Елена Адамова дала несколько ценных советов по борьбе с излишними гормональными всплесками во время войны.
Психолог рассказала, чем опасен повышенный уровень адреналина в крови и дала практики для его регулирования.
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Психолог Елена Адамова отмечает, что человеческий организм очень чувствителен к любым переменам — любовь, скорбь, страх, возбуждение. Эти и многие другие эмоции сопровождаются химией в нашем мозге, которую создают гормоны.
Во время таких ужасающих событий наш организм активно выделяет адреналин: есть не хочется или наоборот – вы не знаете меры в потреблении пищи, сна хватает двух-трехчасового, во всем теле характерная дрожь и возбуждение, дикая энергия бьет ключом, состояние полной нереальности не только из-за происходящего извне, но и изнутри, – объясняет Елена Адамова.
По словам Адамовой, также во время выброса адреналина у людей наблюдается мобилизация всех сил ради нападения и отражения атаки. Однако адреналин может быть опасен.
Такое состояние истощает — сердце не справляется, нервная система на пределе, объективно
оценивать реальность не получается. Выброс адреналина заставляет человека делить людей на своих и чужих, быть дерзким и агрессивным. И если на поле боя такое поведение может быть оправдано, то вне военных действий большое количество адреналина разрушает свой организм и психику, а также тех, кто попадает "под обстрел, – комментирует экперт программы "Ранок з Україною".
Чтобы снизить уровень адреналина, нужно максимально сконцентрироваться на своем теле. Елена Адамова рекомендует:
- делать вдох и задержать дыхание, также и при выдохе, улыбаться себе в зеркало,
- гримасничать;
- перечислять в голове все, что видите и слышите, глотать слюну по несколько раз или
- проговаривать свои чувства: я боюсь, я туплю и т.д;
- приседать, отжиматься, мыть посуду или полы, убирать в доме;
- делать руками интенсивный массаж головы, ног, шеи, спины, пальцев рук;
- трястись всем телом, встряхивая весь страх и агрессию;
- умываться и мыть руки холодной водой;
- пить чай гибискус, заваривая в 50-60-градусной воде.
Психолог советует сосредотачивать силы и мысли для решения насущных проблем, а все мысли и страхи отодвигать в сторону, ведь силы на их решения вам действительно могут понадобиться в будущем.
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