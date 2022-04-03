Как снизить уровень адреналина и привести нервы в порядок – совет психолога Елены Адамовой

Высокий уровень адреналина в крови, который возникает из-за стресса, истощает наш организм. Как снизить адреналин, рассказывает известный психолог Елена Адамова

Снизить уровень адреналина и привести нервы в прядок помогут дыхательные упражнения, спорт, успокоительный чай / Фото: freepik.com

Известный психолог и коуч, постоянный эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Елена Адамова дала несколько ценных советов по борьбе с излишними гормональными всплесками во время войны.

Психолог рассказала, чем опасен повышенный уровень адреналина в крови и дала практики для его регулирования.

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Елена Адамова / Фото: пресс-служба

Психолог Елена Адамова отмечает, что человеческий организм очень чувствителен к любым переменам — любовь, скорбь, страх, возбуждение. Эти и многие другие эмоции сопровождаются химией в нашем мозге, которую создают гормоны.

Во время таких ужасающих событий наш организм активно выделяет адреналин: есть не хочется или наоборот – вы не знаете меры в потреблении пищи, сна хватает двух-трехчасового, во всем теле характерная дрожь и возбуждение, дикая энергия бьет ключом, состояние полной нереальности не только из-за происходящего извне, но и изнутри, – объясняет Елена Адамова.

По словам Адамовой, также во время выброса адреналина у людей наблюдается мобилизация всех сил ради нападения и отражения атаки. Однако адреналин может быть опасен.

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Такое состояние истощает — сердце не справляется, нервная система на пределе, объективно

оценивать реальность не получается. Выброс адреналина заставляет человека делить людей на своих и чужих, быть дерзким и агрессивным. И если на поле боя такое поведение может быть оправдано, то вне военных действий большое количество адреналина разрушает свой организм и психику, а также тех, кто попадает "под обстрел, – комментирует экперт программы "Ранок з Україною".

Чтобы снизить уровень адреналина, нужно максимально сконцентрироваться на своем теле. Елена Адамова рекомендует:

делать вдох и задержать дыхание, также и при выдохе, улыбаться себе в зеркало,

гримасничать;

перечислять в голове все, что видите и слышите, глотать слюну по несколько раз или

проговаривать свои чувства: я боюсь, я туплю и т.д;

приседать, отжиматься, мыть посуду или полы, убирать в доме;

делать руками интенсивный массаж головы, ног, шеи, спины, пальцев рук;

трястись всем телом, встряхивая весь страх и агрессию;

умываться и мыть руки холодной водой;

пить чай гибискус, заваривая в 50-60-градусной воде.

Психолог советует сосредотачивать силы и мысли для решения насущных проблем, а все мысли и страхи отодвигать в сторону, ведь силы на их решения вам действительно могут понадобиться в будущем.

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