Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Меми про росіян

Історія Гімну України

Догляд за волоссям

Скандал із Тищенком

Українці у Польщі

Зеленська про чоловіка
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Чого не говорити людям, які постраждали від війни і як правильно їх підтримати – 5 порад психолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не кажіть, що ви розумієте людину, яка постраждала від війни, ви уявлення не маєте, через що вона пройшла. Як підтримати людину, в чий будинок прийшла війна – у статті
Постраждалим від війни людям не каже, що ви їх розумієте: правильно підтримати можна сказавши, що ви жалкуєте і не уявляєте, що людина пережила
Постраждалим від війни людям не каже, що ви їх розумієте: правильно підтримати можна сказавши, що ви жалкуєте і не уявляєте, що людина пережила / Фото: unsplash.com

Як краще розмовляти з людьми, які постраждали від війни з окупантами ? Що казати, щоб не поранити ще більше і не завдати зайвого болю? Теплі слова та турбота у кожного різні. Однак психологи можуть точно сказати, яких слів та дій краще уникати і на що слід орієнтуватися, у цьому допоможуть поради психологині Анни Панфілової .

Кожен із нас, українців, постраждав від напади Росії – хтось втратив будинок, роботу, а багато людей втратили рідних та близьких, стали жертвою насильства і були на порозі смерті.

Реклама

Тому по-перше, казати, що ви розумієте, що людина пережила, не слід. Натомість скажіть, що "Те, що ти пережив – жахливо, мені дуже шкода, що тобі/вам довелося пройти через це". Або скажіть просто, що навіть не уявляєте, через що довелося пройти людині.

Якщо не знаєте, як підтримати людину, яка пережила війну, то скажіть просто, що навіть не уявляєте, через що довелося їй пройти
Якщо не знаєте, як підтримати людину, яка пережила війну, то скажіть просто, що навіть не уявляєте, через що довелося їй пройти

2. Під час розмови з людиною, яка пережила війну, не ігноруйте цю тему і не вдавайте, що нічого не сталося. Мовчання створює ефект вакууму, і людина залишається віч-на-віч з пережитою травмою. Визнайте тяжкість ситуації , або просто скажіть "Те, що сталося у твоєму місті/селі, дуже страшно".

Реклама

3. Не давайте жодних оцінок тому, що людина зробила чи не зробила. Наприклад, не кажіть "Та радуйся, що взагалі вижив". Тому що людина і так себе звинувачує, що зробила недостатньо і повинна пережити момент горя та втрати. Ми можемо підтримати людину, якщо скажемо: "Ти маєш право не гнів і ненависть до тих, хто зруйнував твій дім".

Уникайте слів, які ще більше підкреслять позицію людини як жертви
Уникайте слів, які ще більше підкреслять позицію людини як жертви / Фото: freepik.com

4. Також не узагальнюйте фразою "Всім нам погано" або "Ну хоч твій дім не згорів". Не переводьте фокус на себе або інших людей, не рівняйте з іншим "серйознішим", на ваш погляд досвідом інших людей, які пережили війну. Такі слова знецінюють пережитий досвід людини.

Реклама

5. Уникайте слів, які ще більше підкреслять позицію людини як жертви. Замість цього підкресліть сильні сторони людини які допомогли йому вижити, подбати про себе в цей період. Виразіть захоплення рисами характеру людина чи тим, що вдалося подолати.

Також дізнайтесь думку доктора Комаровського, як правильно спілкуватися з дітьми за умов війни.

А ще раніше психолог Олена Адамова розповіла, як знизити рівень адреналіну і привести нерви до ладу.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Коли краще покинути свій будинок
Поради експертів
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен знати кожен
Історія порятунку
Читати
Мода та війна
Андре Тан запустив sustainable-бренд одягу
Дивитись!
Безкоштовно
Медична допомога
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти