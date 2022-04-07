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Доктор Комаровский объяснил, как правильно общаться с детьми в условиях войны

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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7 апреля, 07:00
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Евгений Комаровский объяснил, что в условиях войны очень важно сохранять отношения "родитель – ребенок". Разговаривайте с детьми по-взрослому, но не пугайте их
Доктор Комаровский объяснил, как правильно общаться с детьми в условиях войны - важно сохранять отношения «родитель – ребенок»
Доктор Комаровский объяснил, как правильно общаться с детьми в условиях войны - важно сохранять отношения «родитель – ребенок» / Фото: Коллаж: Сегодня, manchestereveningnews

Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский рассказал, какие правила важно соблюдать в общении с ребенком во время боевых действий в стране. Война изменила наше отношение ко многим обстоятельствам и ситуациям. Мы стали больше ценить свою жизнь, по-другому относимся к близким, особенно к детям.

Но, к сожалению, некоторые родители стали поступать во вред себе и ребенку. Например, одни из нас разрешают детям часами сидеть в гаджетах, решив: "А вдруг завтра не будет времени?" Другие покупают сладости в большом количестве: "Неизвестно, появятся ли завтра в магазине конфеты и шоколадки?".

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Разговаривайте с детьми по-взрослому, но не говорите им ничего страшного и не паникуйте.
Разговаривайте с детьми по-взрослому, но не говорите им ничего страшного и не паникуйте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Детям не делают замечания в общественных местах: "Мой ребенок и так переживает большой стресс". А на самом деле от такого отношения страдают и взрослые, и дети, уже не говоря об окружающих, которые находятся рядом во время эвакуации, в бомбоубежище или в вагоне поезда. Доктор Комаровский объяснил, что в условиях военного времени очень важно сохранять отношения "родитель – ребенок".

В экстремальных условиях, когда вы говорите ребенку: "Лежать", он должен обязательно лечь, когда вы сказали: "Молчи", он именно так и делает, – объяснил доктор Комаровский. – Воспитывайте детей так, чтобы вы были тем человеком, который показывает им пример.

Когда же ребенку все дозволено по причине, что "война, ему и так плохо", родители делают только хуже, ведь когда возникнет опасность – повышается риск получения травмы или куда более тяжелых последствий для детей.

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Если вы сказали, что надо что-то сделать, а малыш не послушался, то это не вы его воспитываете, а он устанавливает правила игры, отмечает Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". Разговаривайте с детьми по-взрослому. Называйте белое белым, а черное черным. Но не говорите им ничего страшного и не паникуйте.

Я прекрасно понимаю, что совет взрослым – "Держите себя в руках" – не всегда срабатывает, – сказал эксперт программы "Ранок з Україною", – тогда постарайтесь, чтобы в вашем окружении были люди, которые ведут себя адекватно и спокойно.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: читайте актуальные новости здесь.

Также доктор Комаровский назвал две причины появления кашля и способы его лечения.

Светлана Евсеева
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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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