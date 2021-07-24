Выбираем направление по вакцине: какие страны открыты после прививки CoronaVac

Планируете вакцинироваться CoronaVac, или уже это сделали? В статье вы узнаете о перечне стран, которые с радостью принимают туристов после прививки

Какие страны открыты после прививки CoronaVac / Фото: Pexels

В вопросе разбирались с тревел-экспертом Яном Негелей, а также отметили требования въезда после вакцинации CoronaVac. Если хотите сэкономить на путешествиях, то читайте 6 лайфхаков для бюджетного отдыха, которыми недавно поделился эксперт с Life Сегодня.

Тревел-эксперт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

В какие страны можно путешествовать после вакцинации CoronaVac?

"Открытых" стран, которые принимают туристов после прививки упомянутой вакциной 36.

В список вошли:

Албания; Армения; Азербайджан; Бангладеш; Бенин; Бразилия; Камбоджа; Чили; Китай; Колумбия; Доминиканская Республика; Эквадор; Египет; Республика Эль-Сальвадор, Грузия; Гонконг; Индонезия; Казахстан; Лаос; Малайзия; Мехико; Непал; Оман; Пакистан; Панама; Парагвай; Филиппины; Южная Африка; Таджикистан; Таиланд; Восточный Тимор; Того; Тунис Турция; Уругвай; Зимбабве.

"Открытых" стран, которые можно посетить после прививки CoronaVac – 36 / Фото: Pexels

Список стран может обновляться – рекомендуем мониторить его на сайте COVID19 Vaccine Tracker.

Самые популярные туристические страны из перечня, которые посещают украинцы летом-2021 – Турция, Грузия, Египет, Албания и Доминиканская Республика.

Внимание: но в указанные страны туристы с Украины могут путешествовать и с ПЦР-тестом, а также без него. В случае если до сих пор не вакцинировались CoronaVac.

В Албанию и Доминиканскую Республику разрешен въезд без ПЦР-теста. В Турции, Грузии и Египте требуют ПЦР-тест, если у вас нет документа о вакцинации.

Есть ли дополнительные коронавирусные условия въезда в перечисленные страны после вакцинации?

Да! После вакцинации CoronaVac должно пройти минимум 14 дней, чтобы турист смог посетить перечисленные страны. Это условие касается не только данной вакцины, но и всех остальных! Актуальная и подробная информация об условиях въезда в страны представлена на карте портала МИД.

Путешествия во время карантина / Фото: Pexels

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