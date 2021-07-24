Обираємо напрямок щодо вакцини: які країни відкриті після щеплення CoronaVac

У питанні розбиралися з тревел-експертом Яном Негелею, а також зазначили вимоги в’їзду після вакцинації CoronaVac. Якщо хочете зекономити на подорожах, то читайте 6 лайфхаків для бюджетного відпочинку, якими нещодавно поділився експерт із Life Сьогодні.
В які країни можна подорожувати після вакцинації CoronaVac?
"Відкритих" країн, які приймають туристів після щеплення згаданою вакциною 36.
У список ввійшли:
- Албанія;
- Вірменія;
- Азербайджан;
- Бангладеш;
- Бенін;
- Бразилія;
- Камбоджа;
- Чілі;
- Китай;
- Колумбія;
- Домініканська Республіка;
- Еквадор;
- Єгипет;
- Республіка Ель-Сальвадор;
- Грузія;
- Гонконг;
- Індонезія;
- Казахстан;
- Лаос;
- Малайзія;
- Мехіко;
- Непал;
- Оман;
- Пакистан;
- Панама;
- Парагвай;
- Філіппіни;
- Південна Африка;
- Таджикистан;
- Таїланд;
- Східний Тімор;
- Того;
- Туніс;
- Туреччина;
- Уругвай;
- Зімбабве.
Список країн може оновлюватися – рекомендуємо моніторити його на сайті COVID19 Vaccine Tracker.
Найпопулярніші туристичні країни з переліку, які відвідують українці літом-2021 – Туреччина, Грузія, Єгипет, Албанія та Домініканська Республіка.
Увага: але в зазначені країни туристи з України можуть подорожувати і з ПЛР-тестом, а також без нього. На випадок, якщо досі не вакцинувалися CoronaVac.
В Албанію та Домініканську Республіку дозволений в’їзд без ПЛР-тесту. В Туреччині, Грузії та Єгипті вимагають ПЛР-тест, якщо у вас немає документа про вакцинацію.
Чи є додаткові коронавірусні умови в’їзду в перераховані країни після вакцинації?
Так! Після вакцинації CoronaVac має пройти мінімум 14 днів, щоб турист зміг відвідати перераховані країни. Ця умова стосується не лише згаданої вакцини, а й всіх інших! Актуальна та детальна інформація щодо умов в’їзду в країни представлена на мапі порталу МЗС.
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