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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Обираємо напрямок щодо вакцини: які країни відкриті після щеплення CoronaVac

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
24 липня, 11:10
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Плануєте вакцинуватися CoronaVac, або вже це зробили? У статті ви дізнаєтеся про перелік країн, які радо приймають туристів після щеплення
Які країни відкриті після щеплення CoronaVac
Які країни відкриті після щеплення CoronaVac / Фото: Pexels

У питанні розбиралися з тревел-експертом Яном Негелею, а також зазначили вимоги в’їзду після вакцинації CoronaVac. Якщо хочете зекономити на подорожах, то читайте 6 лайфхаків для бюджетного відпочинку, якими нещодавно поділився експерт із Life Сьогодні.

Тревел-експерт Ян Негеля
Тревел-експерт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

В які країни можна подорожувати після вакцинації CoronaVac?

"Відкритих" країн, які приймають туристів після щеплення згаданою вакциною 36.

У список ввійшли:

  1. Албанія;
  2. Вірменія;
  3. Азербайджан;
  4. Бангладеш;
  5. Бенін;
  6. Бразилія;
  7. Камбоджа;
  8. Чілі;
  9. Китай;
  10. Колумбія;
  11. Домініканська Республіка;
  12. Еквадор;
  13. Єгипет;
  14. Республіка Ель-Сальвадор;
  15. Грузія;
  16. Гонконг;
  17. Індонезія;
  18. Казахстан;
  19. Лаос;
  20. Малайзія;
  21. Мехіко;
  22. Непал;
  23. Оман;
  24. Пакистан;
  25. Панама;
  26. Парагвай;
  27. Філіппіни;
  28. Південна Африка;
  29. Таджикистан;
  30. Таїланд;
  31. Східний Тімор;
  32. Того;
  33. Туніс;
  34. Туреччина;
  35. Уругвай;
  36. Зімбабве.

"Відкритих" країн, які можна відвідати після щеплення CoronaVac – 36 / Фото: Pexels

Список країн може оновлюватися – рекомендуємо моніторити його на сайті COVID19 Vaccine Tracker.

Найпопулярніші туристичні країни з переліку, які відвідують українці літом-2021 – Туреччина, Грузія, Єгипет, Албанія та Домініканська Республіка.

Увага: але в зазначені країни туристи з України можуть подорожувати і з ПЛР-тестом, а також без нього. На випадок, якщо досі не вакцинувалися CoronaVac.

В Албанію та Домініканську Республіку дозволений в’їзд без ПЛР-тесту. В Туреччині, Грузії та Єгипті вимагають ПЛР-тест, якщо у вас немає документа про вакцинацію.

Чи є додаткові коронавірусні умови в’їзду в перераховані країни після вакцинації?

Так! Після вакцинації CoronaVac має пройти мінімум 14 днів, щоб турист зміг відвідати перераховані країни. Ця умова стосується не лише згаданої вакцини, а й всіх інших! Актуальна та детальна інформація щодо умов в’їзду в країни представлена на мапі порталу МЗС.

Подорожі під час карантину
Подорожі під час карантину / Фото: Pexels

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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