Обираємо напрямок щодо вакцини: які країни відкриті після щеплення CoronaVac

Плануєте вакцинуватися CoronaVac, або вже це зробили? У статті ви дізнаєтеся про перелік країн, які радо приймають туристів після щеплення

Які країни відкриті після щеплення CoronaVac / Фото: Pexels

У питанні розбиралися з тревел-експертом Яном Негелею, а також зазначили вимоги в’їзду після вакцинації CoronaVac. Якщо хочете зекономити на подорожах, то читайте 6 лайфхаків для бюджетного відпочинку, якими нещодавно поділився експерт із Life Сьогодні.

Тревел-експерт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

В які країни можна подорожувати після вакцинації CoronaVac?

"Відкритих" країн, які приймають туристів після щеплення згаданою вакциною 36.

У список ввійшли:

Албанія; Вірменія; Азербайджан; Бангладеш; Бенін; Бразилія; Камбоджа; Чілі; Китай; Колумбія; Домініканська Республіка; Еквадор; Єгипет; Республіка Ель-Сальвадор; Грузія; Гонконг; Індонезія; Казахстан; Лаос; Малайзія; Мехіко; Непал; Оман; Пакистан; Панама; Парагвай; Філіппіни; Південна Африка; Таджикистан; Таїланд; Східний Тімор; Того; Туніс; Туреччина; Уругвай; Зімбабве.

"Відкритих" країн, які можна відвідати після щеплення CoronaVac – 36 / Фото: Pexels

Список країн може оновлюватися – рекомендуємо моніторити його на сайті COVID19 Vaccine Tracker.

Найпопулярніші туристичні країни з переліку, які відвідують українці літом-2021 – Туреччина, Грузія, Єгипет, Албанія та Домініканська Республіка.

Увага: але в зазначені країни туристи з України можуть подорожувати і з ПЛР-тестом, а також без нього. На випадок, якщо досі не вакцинувалися CoronaVac.

В Албанію та Домініканську Республіку дозволений в’їзд без ПЛР-тесту. В Туреччині, Грузії та Єгипті вимагають ПЛР-тест, якщо у вас немає документа про вакцинацію.

Чи є додаткові коронавірусні умови в’їзду в перераховані країни після вакцинації?

Так! Після вакцинації CoronaVac має пройти мінімум 14 днів, щоб турист зміг відвідати перераховані країни. Ця умова стосується не лише згаданої вакцини, а й всіх інших! Актуальна та детальна інформація щодо умов в’їзду в країни представлена на мапі порталу МЗС.

Подорожі під час карантину / Фото: Pexels

Дізнайтеся також, як готуються до нової хвилі COVID-19 в Україні

Нещодавно ми розповіли, чому українці люблять відпочивати в Яремче.