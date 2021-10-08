Чому варто їхати в Рахів – місце, яке вже називають туристичним конкурентом Буковелю

Рахів – найвисокогірніше місто України, яке називають інстаграмним, а ще там роблять "біле золото". Ми відвідали його, тож розповімо про ТОП-3 місця для туристів. На одному з них видно усі найвищі вершини Карпат

VR-полонина та найкрасивіша точка Карпат: 3 must see місця в Рахові (репортаж)

Якщо ви надаєте перевагу відпочинку поза Україною, то читайте статтю про ТОП-5 курортів Туреччини. Любителям українських Карпат та сирів розповімо про атмосферні місця Рахова.

Чому обрали Рахів для подорожі?

Найвисокогірніше місто України Рахів славиться не лише вау-краєвидами, заради яких приїжджають звідусіль, а й овечою бриндзею. Чули колись вислів "біле золото"? Так місцеві скромно називають бриндзю, яку самі роблять. Але не плутайте з коров’ячою бринзою. Цей вид сиру унікальний, бо він отримав статус географічного зазначення.

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Найвисокогірніше місто України – Рахів / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ми дослідили три місця в межах проєкту "Гуцульські сирні плаї". І кожну локацію об’єднує бриндзя, традиції та гірські краєвиди.

Розпочали з інтерактивного музею бриндзі, продовжили на полонині "Роза Вітрів" і завершили розмовами між вівцями з вівчарем, який їх пасе 14 років. Словом, картинка з VR-окулярів постала перед нами в реальності!

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Спершу – інтерактивний музей бриндзі з віртуальною реальністю

Перед тим, як спробувати традиційну овечу бриндзю, треба дізнатися специфіку її приготування. Ми відправилися в єдиний у світі "Музей гуцульської бриндзі" в Рахові. Нас зустріла власниця та екскурсоводка Ольга Шкуро, яка на території свого подвір’я облаштувала інтерактивний простір.

Єдиний у світі "Музей гуцульської бриндзі" / Фото: пресслужба

Синонім цього музею – слово "стая", так на полонині звикли називати хату, в якій не просто живуть, а й роблять традиційні сири. Креатори хотіли, щоб туристи потрапили на полонину, не виходячи з музею. Тож облаштували його максимально схожим на стаю.

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Тут є все: від вогню, який не згасає протягом сезону, до бочки-бербениці, в якій готують бриндзю, і автентичної трембіти завдовжки 3 м 10 см.

Але спорядження для виготовлення сиру – це лише початок. Екскурсоводка Ольга Шкуро ввімкнула фільм про традиції приготування бриндзі, яку виготовляють, починаючи з XV століття.

Єдиний у світі "Музей гуцульської бриндзі" / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ще запропонувала відправитися на полонину. І ми погодилися! Тож одягнули VR-окуляри і за мить побачили високі смереки, десятки овець та почули гавкання собак, які їх охороняють. Ще відтворили ілюстрацію полонини через QR-код на листівці за допомогою камери у смартфоні. І на емоціях відправили листівку з побажаннями рідним з єдиного "Музею гуцульської бриндзі" в світі через поштову скриньку.

VR-окуляри для віртуальної екскурсії на полонину / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Чи телепортнулися ми думками на полонину? Так, але хотілося пережити побачене в реальності, тож ми відправилися на пошуки овець та вівчаря у Рахові.

За вхідний квиток до музею заплатили 75 гривень. Сирну дегустацію не спробували, бо хотіли їсти сири у місці з виглядом на гори, тож пішли далі. Але тут вона коштує 175 гривень за одного.

Далі – знайшли найкращий краєвид Рахова на "Розі Вітрів"

За інстаграмним пейзажем ми поїхали на полонину "Роза Вітрів", яка знаходиться на Лисій горі. Добиралися до неї на ГАЗ-66 екстремальною дорогою, яку проклали ще за часів Австро-Угорської імперії. Уявляєте?

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Витратили близько 40 хвилин від "Музею гуцульської бриндзі" та отримали море емоцій. Бо нечасто їдеш на авто, колеса якого "відчувають" кожен камінь, а пасажирів під час їзди підкидає через неідеальні дороги. Але це не розчарувало, а навпаки, додало запалу.

І ось ми на "Розі Вітрів"! Висота – 1300 метрів над рівнем моря. Її називають скарбом Рахова, який видно з будь-якої точки міста. Вона надихає містян та туристів піднятися на Лису гору, бо звідси видно усі найвищі вершини Карпат. Одна з яких – Говерла.

Найкращий краєвид Рахова на "Розі Вітрів" / Фото: пресслужба

Туристів тут приваблює сцена, де влаштовують концерти, а також на ній роблять концептуальні фото. Бо конструкція нагадує рамку! Тож ви зможете зробити світлину в рамці на тлі гір.

Туристів на "Розі Вітрів" приваблює сцена / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ще один атракціон – гойдалка на полонині. На ній "зависають" надовго: туристи гойдаються, розглядаючи пейзаж навколо, а ще відчувають свободу. І, звісно, роблять нові світлини.

Ще один атракціон – гойдалка на полонині / Фото: пресслужба

Туристичне місце стане конкурентом Буковеля, бо тут планують побудувати комплекс для відпочинку. На полонині будуть не лише будиночки, а й сауна, підйомники та ресторан. І найважливіше – спокій та мінімум готелів, щоб відчуття свободи не зникало.

На "Розі Вітрів" нам приготували обід з бограчу, який містить декілька видів м'яса, була овеча бриндзя, свіжоспечений хліб, вино, а на десерт – дикі чорниці, які ростуть на полонині.

На "Розі Вітрів" нам приготували обід з бограчу / Фото: пресслужба

А далі – картинка з VR-окулярів ожила!

Ми зустріли неподалік Лисої гори отару з 220 овець та вівчаря Павла Лазарчука, який 14-й рік у цій справі. Спершу почули звук дзвіночків та гавкіт собаки. Так, побачене в VR-окулярах ожило.

Зустріли неподалік Лисої гори отару з 220 овець / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Чоловік 14 років без упину, з початку травня і до листопада працює вівчарем. Каже, що це його покликання та хобі. Тож не нарікає на один вихідний на місяць. І за роботу в згаданий період він отримує в середньому 30 тис. гривень.

Вівчар Павло Лазарчук, який 14-й рік працює на полонині / Фото: пресслужба

Роботу любить, але зізнається, що буває складно тими днями, коли погана погода. Кожен день спортивний, бо проходить понад 10 км. Уявляєте?

Звичний день вівчар розпочинає о 5-й годині ранку. Бо йому та ще двом вівчарям-колегам треба доїти 220 овець, потім випасти їх, а ще приготувати сир. Робочий день завершується о 21:00. В літній сезон за одну вівцю господарі їм оплачують 230 гривень, а восени – 120 гривень, бо молока менше.

Вівчар Павло Лазарчук щасливий, бо його робота – це хобі, а щоденні турботи – щастя на повторі. Він продовжив справу дідуся та кар’єрно зростає. І випасати навіть 700 овець з колегою для нього не виклик, а звична справа.

Чоловік пішов далі полониною за вівцями, а ми повернулися до реальності, на низину. Але хотілося залишитися на "Розі Вітрів", щоб побачити світанок на полонині та відчути момент.

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