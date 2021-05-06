В Великобритании впервые в мире выставят на аукцион вино из космоса

12 бутылок бордо год находились на международной космической станции, но скоро их можно будет приобрести и попробовать на вкус

Фото: скриншот

В Великобритании впервые в мире выставят на аукцион вино, которое находилось в космосе год. Планируют продавать одну бутылку напитка по стартовой цене от 10 тысяч долларов. Об этом сообщают новости "Сегодня".

Сюжет Беглецевой Юлии Видео: Сегодня

12 бутылок бордо отправили в космос, чтобы проверить, как напиток созревает в невесомости. Пока бутылки путешествовали, то изрядно подорожали – стартовая цена 10 тысяч долларов за каждую.

На аукционе организаторы ожидают ожесточенную "борьбу" ценителей особого и планируют выручить миллион за космические напитки. Одну из бутылок уже откупорили профессиональные дегустаторы и, говорят, удивлены вкусовыми качествами.

Том Типтри – директор отдела спиртных напитков аукциона "Кристис" прокомментировал винный эксперимент.

"Счастливый покупатель этого уникального лота сможет попробовать галактическую версию и земную, и сравнить их. Поэтому это будет захватывающий эксперимент ", – сказал он.

Бесспорно, вино из космоса – хороший подарок для родных. Но если они не любят алкоголь, то рекомендуем перейти на наш календарь подарков на май! Там вы найдете оригинальные идеи, которые оценят ваши получатели.

Недавно мы рассказали, как правильно дегустировать вино дома, чтобы почувствовать вкус на максимум.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться