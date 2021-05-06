Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Великобритании впервые в мире выставят на аукцион вино из космоса

Сегодня, 14:14

12 бутылок бордо год находились на международной космической станции, но скоро их можно будет приобрести и попробовать на вкус

Фото: скриншот

В Великобритании впервые в мире выставят на аукцион вино, которое находилось в космосе год. Планируют продавать одну бутылку напитка по стартовой цене от 10 тысяч долларов. Об этом сообщают новости "Сегодня".

Сюжет Беглецевой Юлии
Видео: Сегодня

12 бутылок бордо отправили в космос, чтобы проверить, как напиток созревает в невесомости. Пока бутылки путешествовали, то изрядно подорожали – стартовая цена 10 тысяч долларов за каждую.

На аукционе организаторы ожидают ожесточенную "борьбу" ценителей особого и планируют выручить миллион за космические напитки. Одну из бутылок уже откупорили профессиональные дегустаторы и, говорят, удивлены вкусовыми качествами.

Том Типтри – директор отдела спиртных напитков аукциона "Кристис" прокомментировал винный эксперимент.

"Счастливый покупатель этого уникального лота сможет попробовать галактическую версию и земную, и сравнить их. Поэтому это будет захватывающий эксперимент ", – сказал он.

Бесспорно, вино из космоса – хороший подарок для родных. Но если они не любят алкоголь, то рекомендуем перейти на наш календарь подарков на май! Там вы найдете оригинальные идеи, которые оценят ваши получатели.

Недавно мы рассказали, как правильно дегустировать вино дома, чтобы почувствовать вкус на максимум.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
SpaceX вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео) 5 вкусных вин мая до 400 гривен, которые стоит попробовать Битва за космос: у Маска могут отнять право высадить человека на Луне 17 лучших виски 2021 года - их должны знать ценители напитка
космос алкоголь вино космонавтика
Реклама

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Юрій Горбунов показав, який вигляд має вагітна Катерина Осадча
Юрій Горбунов показав, який вигляд має вагітна Катерина Осадча

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Вкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Сегодня, 08:40Психо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

Вчера, 20:02No Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

Вчера, 18:21Звездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

Вчера, 17:49Вкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

Вчера, 17:09Фаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Вчера, 15:25Звездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

Вчера, 14:43Звездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Вчера, 13:42Events

День матери-2021: что подарить маме в праздник

Вчера, 13:03Звездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом. Фаны нашли новое доказательство воссоединения семьи

Вчера, 11:02Звездно

Как DZIDZIO разделит имущество с супругой

Вчера, 08:20Психо

Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

4 маяЗвездно

Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой

4 маяЗвездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

4 маяВкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

Новости партнеров

Горбунов и Осадчая поделились с украинцами радостными новостями
Горбунов и Осадчая поделились с украинцами радостными новостями
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять