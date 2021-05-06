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У Великій Британії вперше у світі виставлять на аукціон вино з космосу

Сьогодні, 14:14

12 пляшок бордо рік перебували на міжнародній космічній станції, а скоро їх можна буде придбати та спробувати на смак

Фото: скриншот

У Великій Британії вперше у світі виставлять на аукціон вино, яке перебувало у космосі рік. Планують продавати одну пляшку напою за стартовою ціною від 10 тисяч доларів. Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Сюжет Беглецевої Юлії
Відео: Сьогодні

12 пляшок бордо відправили у космос, щоб перевірити, як напій дозріває в невагомості. Поки пляшки мандрували, то неабияк подорожчали – стартова ціна 10 тисяч доларів за кожну.

На аукціоні організатори очікують запеклої боротьби поціновувачів особливого і планують виручити мільйон за космічні напої. Одну з пляшок уже відкоркували професійні дегустатори і, кажуть, здивовані смаковими якостями.

Тім Тіптрі – директор відділу спиртних напоїв аукціону "Крістіс" прокоментував винний експеримент.

"Щасливий покупець цього унікального лота зможе спробувати галактичну версію та земну, і порівняти їх. Тож це буде захопливий експеримент", – сказав він.

Безспірно, вино з космосу – хороший подарунок для рідних. Але якщо вони не люблять алкоголь, то рекомендуємо перейти на наш календар подарунків на травень! Там ви знайдете оригінальні ідею, які оцінять ваші отримувачі.

Нещодавно ми розповіли, як правильно дегустувати вино вдома, щоб відчути смак на максимум.

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