У Великій Британії вперше у світі виставлять на аукціон вино з космосу

12 пляшок бордо рік перебували на міжнародній космічній станції, а скоро їх можна буде придбати та спробувати на смак

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У Великій Британії вперше у світі виставлять на аукціон вино, яке перебувало у космосі рік. Планують продавати одну пляшку напою за стартовою ціною від 10 тисяч доларів. Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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12 пляшок бордо відправили у космос, щоб перевірити, як напій дозріває в невагомості. Поки пляшки мандрували, то неабияк подорожчали – стартова ціна 10 тисяч доларів за кожну.

На аукціоні організатори очікують запеклої боротьби поціновувачів особливого і планують виручити мільйон за космічні напої. Одну з пляшок уже відкоркували професійні дегустатори і, кажуть, здивовані смаковими якостями.

Тім Тіптрі – директор відділу спиртних напоїв аукціону "Крістіс" прокоментував винний експеримент.

"Щасливий покупець цього унікального лота зможе спробувати галактичну версію та земну, і порівняти їх. Тож це буде захопливий експеримент", – сказав він.

Безспірно, вино з космосу – хороший подарунок для рідних. Але якщо вони не люблять алкоголь, то рекомендуємо перейти на наш календар подарунків на травень! Там ви знайдете оригінальні ідею, які оцінять ваші отримувачі.

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