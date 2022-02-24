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Как действовать украинцам во время войны – 5 важных советов для безопасности

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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24 февраля, 13:40
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Важнейшие советы, которые нужно знать каждому – в материале "Сегодня"
Как действовать украинцам во время войны - 5 важных советов для безопасности
Как действовать украинцам во время войны - 5 важных советов для безопасности / Фото: Pexels

24 февраля Россия начала массовую ракетную атаку на Украину. Страна и ее жители находятся в опасности. Самое важное, что остается украинцам – не паниковать и читать проверенные новостные источники. "Сегодня" расскажут о 5 важных правилах, которые помогут действовать в стрессовой ситуации разумно.

1 – не паникуйте

Социальные сети переполнены сообщениями со стрессовыми месседжами. Люди, которые подвергаются панике, уезжают из городов в то время, когда это опасно и одновременно рискуют жизнью. Из-за паники человечество теряет контроль. Рекомендуем сохранять спокойствие и оставаться на позитиве, несмотря на стрессовую ситуацию в стране.

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2 – читайте проверенные новостные источники

Читайте новости поминутно, чтобы ориентироваться в военной ситуации в родном городе и Украине в целом. Выбирайте проверенные источники, ведь фейковой информации немало. Информационная гигиена, прежде всего.

Среди них:

3 – оставайтесь дома и найдите ближайшее бомбоубежище

В городах Украины пробки, потому что люди массово выезжают как можно дальше из мегаполисов. Рекомендуем оставаться дома, чтобы не рисковать жизнью в пути. Конечно, если вы не работаете в больницах, магазинах или других важных структурах, где присутствие обязательно.

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Оставайтесь дома и будьте готовы при необходимости пойти к укрытиям. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие, – сказал Виталий Кличко 24 февраля в обращении к киевлянам.

Список киевских укрытий на случай необходимой эвакуации найдете на интерактивной онлайн-карте.

4 – пополните запасы воды и продуктов

24 февраля во многих супермаркетах Киева очереди. Полки с крупами, мукой и маслом заметно опустели, ведь это продукты первой необходимости, которые не портятся и сытны. Напишите список продуктов и отправьтесь в магазин. Сделайте это после обеда, когда очередей станет меньше.

Не забудьте о воде: купите для питья и наберите воду из-под крана в бутылки (на случай, если водоснабжение отключат).

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5 – сложите тревожный чемоданчик

В тревожный чемоданчик поместите вещи первой необходимости, без которых не обойтись. В список входят: медикаменты, продукты питания, одежда, продовольственные товары, документы и другое. Полный список вещей для тревожного чемодана читайте в предыдущем материале "Сегодня".

Напомним, что психологи бесплатно будут консультировать семьи военных. Куда обращаться.

Также читайте, как восстановить силы и сохранить эмоциональный баланс в эти нелегкие времена – советы психолога.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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