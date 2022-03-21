Какие консервы и продукты безопасно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны

Из-за войны мы часто лишены свежей и качественной пищи. Но употребляя консервы или копчености, избегайте вздутых банок, чтобы не заразиться ботулизмом

Чем опасен ботулизм и как им заражаются / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Домашние консервы, копченая рыба или вяленое мясо, в которое попали ботулотоксины, могут стать причиной заражения ботулизмом. К сожалению, из-за войны с РФ многие из нас оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет. Чем опасна эта пищевая интоксикация и как ее избежать, рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Чем опасен ботулизм и как им заражаются

Причины заражения ботулотоксинами чаще всего – это консервированные мясо, рыба, реже – овощи и грибы. Такие продукты – просто "рай" для размножения ботулотоксинов, которые размножаются в анаэробном состоянии (без кислорода) и при несоблюдении условий их хранения или неправильной транспортировке.

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Изначально все плохо вымытые, неправильно/недостаточно термически обработанные и потом консервированные продукты опасны. Особенно, если они к тому же транспортировались или хранились ненадлежащим образом.

Также ботулизмом можно заразиться, если съесть зараженную вяленую или копченую рыбу и любое изделие из мяса (колбасу, ветчину и т.п.). Это могут быть как домашние, так и фабричные продукты.

Ботулизм "коварен" тем, что зараженные им продукты невозможно определить по цвету или вкусу. Если вовремя не распознать ботулизм и не ввести антитоксическую сыворотку, которую в военное время может элементарно не быть в оккупированных рашистами городах, то интоксикация может привести к парезам кишечника, расстройствам вегетативной иннервации, острой дыхательной недостаточности и смерти.

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Как не заразиться ботулизмом

Поэтому с осторожностью следует употреблять как приготовленную ранее зимнюю заготовку и консервы, так и продукты, которыми вас угостили. Чтобы уберечься от ботулизма:

не употребляйте пищу из раздутых банок;

банок со вздутыми крышками;

консервы, из которых что-то вытекает;

не ешьте консервы их неплотно закрытых банок;

а также банок, из которых ощущается странный или неприятный запах.

Не стоит есть консервированные в домашних условиях продукты, хранившиеся более года. Также не покупайте консервы и другие продукты домашнего производства на улицах и стихийных рынках.

Старайтесь не есть вяленую, копченую, соленую и консервированную рыбу. И вообще не ешьте продукты, если вы сомневаетесь в их качестве или не уверены, что их хранили и/или транспортировали должным образом, как бы сложно в военное время ни было бы их достать.

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Чем же питаться во врем войны и что приготовить при минимуме продуктов – посоветовал дал Евгений Клопотенко.

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