В каких заведениях Киева греться осенью – 5 вариантов

Куда пойти: в инстаграмную "Намелаку", Frou Frou с настроениями Франции или в концептуальную "Автостанцию" решать вам.
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1 – "Намелака"
Сладко, розово, кремово и инстаграмно! Четыре слова, с которыми ассоциируется "Намелака" в киевских любителей особенного. Ведь с конца лета (период открытия заведения) она стала ТОП-местом в Киеве. Очередь у ее дверей увидите не только в выходные, но и в будни. В кафе предлагают торты и десерты собственного производства. Посетители находятся в "вау" эффекте, когда лакомятся десертами в заведении. Не спрашивайте почему, а только посмотрите на дизайн в розовых цветах.
Цены: капучино с молоком 75 гривен, пуф "Матча ти" 150 гривен и кусок торта "Намелачний лес" 185 гривен.
Где найти: ул. Межигорская, 63.
2 – "Дублер"
Как насчет "Дублера", который всегда приветливо встретит вас? И неважно, какое у вас событие и настроение. Первое, что вы увидите в заведении – это статуэтку собаки на барной стойке. И дизайн заведения напоминает 60-е годы, ведь там много винтажной мебели, которая добавляют атмосфере уюта. Здесь вы сможете не только позавтракать, заказать обед, но и выпить бокал вина после работы.
Цены: капучино на овсяном молоке 85 гривен, сырный бейгл 185 гривен и французский омлет с бри и шпинатом 125 гривен.
Где найти: ул. Иоанна Павла II, 10/1.
3 – Frou Frou
Как насчет французского ресторана Frou Frou? Позвольте себе отправиться в гастро-путешествие, не выезжая из Киева. Дизайн и атмосфера в заведении напоминают французский шик и абстрагируют от рутинной столицы. А запах свежеиспеченной выпечки мыслями телепортирует в Париж.
Цены: луковый суп с сыром Грюйер 220 гривен, паста с трюфелем 310 гривен и американо 80 гривен.
Где найти: ул. Московская, 44.
4 – Пиццерия "Автостанция"
Как насчет пиццерии, которую открыли в бывшем здании автостанции "Подол" в одноименном районе? В "Автостанции" предлагают не только классические рецепты как "Маргарита", но и оригинальные. Ибо где вы еще попробуете пиццу с котлетками по-киевски?
Цены: пицца с котлетками по-киевски 195 гривен, фильтр кофе 55 гривен и веганский бургер 225 гривен.
Где найти: ул. Нижний Вал, 15А.
5 – Mimosa Burger
Киевляне знают, что один из фаворитов среди заведений города, где пекут пиццу – Mimosa Brooklyn Pizza. Открыли вторую Mimosa в столице, но с акцентом на бургеры. И у нее есть шансы войти в список ТОП. Там предлагают ассортимент бургеров, который оценит придирчивый ценитель фастфуда. Почему бы вам не попробовать?
Цены: чикен бургер 180 гривен, веганский бургер 250 гривен и кофе доппио 49 гривен.
Где найти: Бессарабская площадь, 2.
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