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СЬОГОДНІ Life No Stress

В яких закладах Києва грітись восени – 5 варіантів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
22 вересня, 17:42
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Восени не обходиться без холодних вечорів та вітряних днів. Ми розповімо про 5 трендових закладів, де рекомендуємо сховатися від холоду і насолодитися їжею та напоями
В яких закладах Києва грітись восени - 5 варіантів
В яких закладах Києва грітись восени - 5 варіантів

Куди піти: в інстаграмну "Намелаку", Frou Frou з настроями Франції чи в концептуальну"Автостанцію" вирішувати вам.

Дізнайтеся також про 5 трендових закладів для відпочинку в Одесі.

1 – "Намелака"

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Солодко, рожево, кремово та інстаграмно! Чотири слова з якими асоціюється "Намелака" в київських любителів особливого. Бо з кінця літа (період відкриття закладу) вона стала ТОП-місцем в Києві. Чергу біля її дверей побачите не лише у вихідні, а й в будні. В кафе пропонують торти та десерти власного виробництва. Відвідувачі перебувають у "вау" ефекті, коли смакують десертами в закладі. Не питайте чому, а лише погляньте на дизайн в рожевих кольорах.

Інстаграмний заклад "Намелака" в Києві
Інстаграмний заклад "Намелака" в Києві / Фото: Instagram: glotova.elizaveta

Ціни: капучино з молоком 75 гривень, пуф "Матча ті" 150 гривень та шматок торту "Намелачний ліс" 185 гривень.

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Де знайти: вул. Межигірська, 63.

2 – "Дублер"

Як щодо "Дублера", який завжди привітно зустріне вас? І неважливо, яка у вас подія та настрій. Перше, що ви побачите в закладі – це статуетку собаки на барній стійці. І дизайн закладу нагадує 60-ті роки, бо є чимало вінтажних меблів, які додають атмосфері затишку. Тут ви зможете не лише поснідати, замовити ланч, а й випити келих вина після роботи.

Концептуальний заклад "Дублер" в Києві
Концептуальний заклад "Дублер" в Києві / Фото: Instagram: dubler.cafe

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Ціни: капучино на вівсяному молоці 85 гривень, сирний бейгл 185 гривень та французький омлет з брі та шпинатом 125 гривень.

Де знайти: вул. Іоанна Павла ІІ, 10/1.

3 – Frou Frou

Як щодо французького ресторану Frou Frou? Дозвольте собі відправитися в гастро-подорож, не виїжджаючи з Києва. Дизайн та атмосфера в закладі нагадують французький шик і абстрагують від рутинної столиці. А запах свіжоспеченої випічки думками телепортує в Париж.

Французький ресторан Frou Frou в Києві
Французький ресторан Frou Frou в Києві / Фото: Instagram: Frou Frou

Ціни: цибулевий суп із сиром Грюєр 220 гривень, паста з трюфелем 310 гривень та американо 80 гривень.

Де знайти: вул. Московська, 44.

4 – Піцерія "Автостанція"

Як щодо піцерії, яку відкрили в колишньому приміщенні автостанції "Поділ" в однойменному районі? В "Автостанції" пропонують не лише класичні рецептури як "Маргарита", а й оригінальні. Бо де ви ще спробуєте піцу з котлетками по-київськи?

Олдскульна піцерія "Автостанція" в Києві
Олдскульна піцерія "Автостанція" в Києві / Фото: Instagram: avtostantsia.pizza

Ціни: піца з котлетками по-київськи 195 гривень, фільтр кава 55 гривень та веганський бургер 225 гривень.

Де знайти: вул. Нижній Вал, 15А.

5 – Mimosa Burger

Кияни знають, що один із фаворитів серед закладів міста, де печуть піцу – Mimosa Brooklyn Pizza. Відкрили другу Mimosa в столиці, але з акцентом на бургери, яка має шанси ввійти в список ТОП. Там пропонують асортимент бургерів, який оцінить перебірливий поціновувач фаст-фуду. Чому б вам не спробувати?

Заклад, який спеціалізується на бургерах – Mimosa Burger в Києві
Заклад, який спеціалізується на бургерах – Mimosa Burger в Києві / Фото: Instagram: mimosa_burger

Ціни: чікен бургер 180 гривень, веганський бургер 250 гривень та кава допіо 49 гривень.

Де знайти: Бессарабська площа, 2.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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