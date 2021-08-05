5 важных правил и рецепт для хрустящих домашних наггетсов

Их можно приготовить во фритюрнице или в глубокой сковороде. Тем, кто следит за фигурой, стоит запечь их в духовке, но классической корочки тогда не получится. Используйте панировку собственного приготовления, так не менее вкусно

Домашние наггетсы

Наггетсы, на ряду с классическими бургерами, – один из любимейших фастфудов и не только у нас. В переводе с английского – наггетсы – означает слиток. Понятно, что параллель автор этой еды – Роберт Бейкер – провел со слитком золота. Наггетсы покрывает хрустящая корочка золотистого оттенка. Ну и том, что наггетсы крайне вредны, говорить будет лишним. Другое дело, когда они приготовлены в домашних условиях и вы знаете, что у них внутри. Лайфхаки по приготовлению максимально сочных наггетсов и рецепт читайте ниже. А этот материал будет полезен для тех, кто собирается на пикник и хочет купить продукты по выгодным ценам.

Правила вкусных наггетсов

Курица перед приготовлением должна быть полностью разморожена. Иначе у вас не получится хрустящей корочки.

Панировочную смесь лучше приготовить самостоятельно. Нужно подсушить хлеб или батон, чтобы он зачерствел, измельчить его с помощью блендера – и ваша смесь готова.

Не выкладывайте наггетсы в холодное масло, в таком случае панировка осыпается и золотистой корочки не будет.

Жарьте наггетсы на обычном растительном масле, которое используется каждый день, оливковое для этой цели не подойдет.

Обжаривать кусочки курицы нужно в течение 3-5 минут. Если их передержать, то наггетсы получатся сухими внутри

Не спешите есть наггетсы сразу, они должны полежать на бумажных полотенцах, чтобы ушел лишний жир.

Способы приготовления наггетсов

Запекание в духовом шкафу. Такой метод подойдет тем, кто следит за фигурой. Но классического вкуса наггетсов ждать не стоит, это будет больше похоже на запеченную курицу. В духовке их нужно запекать 15-20 минут при 200 градусах.

Жарка во фритюре. Если у вас есть фритюрница, то вам удастся воссоздать вкус блюда практически такой, который есть в ресторанах быстрого питания.

Жарка в сковороде. Вкус наггетсов, приготовленных таким способом, практические не уступает наггетсам из фритюрницы. Разве что готовить их вы будете гораздо дольше.

Домашние наггетсы – рецепт

Домашние наггетсы: рецепт / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты

Курица (грудка) – 500 г

Хлопья (кукурузные) или мука – 250 г

Яйца – 2 шт.

Соль, куркума, перец – по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления

Вымойте и высушите куриную грудку, нарежьте на куски нужного вам размера. Важно – они должны быть максимально одинаковыми. Добавьте немного специй, перемешайте. Измельчите кукурузные хлопья в блендере, приправьте специями. В миске взбейте два яйца. Если используете муку, то возьмите муку. Хорошо разогрейте масло в сковороде. Обмакните каждый кусок с обеих сторон сначала в яйца, затем в кукурузные хлопьях. Обжаривайте наггетсы, которые должны быть в масло наполовину, 3-5 минут. Выложите на бумажные полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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