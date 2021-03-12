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5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

Сегодня, 14:25

Инстаграмная эстетика и изысканная кухня

С каждым днем ​​на улице все теплее, что и мотивирует многих собрать чемодан и отправиться в Одессу на уикенд. Так, классическая схема отдыха в период карантина. Именно это и мотивировало рассказать вам о самых атмосферных заведениях города, которые рекомендуем посетить. Они совершенно разные по концепции, но каждый особенный по-своему. Поэтому вам решать, что выбрать: французский завтрак в центре или с видом на Черное море.

Lou Lou Bistrot

Это французское заведение с атмосферой свободы. Сюда действительно приходят, чтобы отвлечься от рутины и перезагрузиться с бокалом игристого вечером. Или же начать свое утро с завтрака и настроиться на продуктивный день.

Дизайн Lou Lou Bistrot
Дизайн Lou Lou Bistrot
Фото: Lou Lou

Локация стала популярной в Инстаграм через свои блины, которые подают в формате "мини" с меренгой и трюфельной карамелью. Их цена – 119 гривен. Но в меню заведения не только завтраки, есть и предложения для ланча или ужина. Например, жареные креветки с соте из печеного перца – стоят 187 гривен.

Блины формата мини за 119 гривен
Блины формата мини за 119 гривен
Фото: Lou Lou

Обычно, здесь полная посадка (в будни тоже), поэтому рекомендуем бронировать место. Потому что парижский шик всех так и манит...

Как найти: Екатерининская, 6.

12 monkeys

Это формат 2в1: ресторан и коктейльный бар, именно то, что нужно во время отдыха. Атмосфера напоминает старинный бар в Нью-Йорке, поэтому любителям олдскульностей понравится. А какие здесь получаются фото!

Дизайн в 12 monkeys
Дизайн в 12 monkeys
Фото: 12 monkeys

В меню 12 Monkeys найдете блюда ближневосточной кухни, потому что на них креаторы сделали акцент. Вот кое-что из меню: хумус классический с овощами – 126 гривен, севиче из сибаса 175 гривен и грибной крем-суп 128 гривен.

Но все же здесь больше пьют, чем едят. Найдете на баре такие коктейли: Ruby Negroni – 185 гривен, Negroni XO – 285 гривен, Hyssop Gimlet – 165 гривен и другие. И предпочитают заведение вечером, когда дела сделаны, спокойно можно одевать вечерние наряды и наслаждаться коктейлем под музыку местных музыкантов.

Вечер в 12 monkeys
Вечер в 12 monkeys
Фото: 12 monkeys

Как найти: Дерибасовская, 17.

Monica Pinza Pasta Bar

Это не просто ресторан, а маленькая Италия посреди Одессы. Любители пинци знают, что здесь она лучшая в городе. И это место более семейное, чем предыдущее Lou Lou – примите во внимание.

Monica Pinza Pasta Bar
Monica Pinza Pasta Bar
Фото: Monica Pinza Pasta Bar

Тут все приветливые, как и принято в Италии, поэтому официант заведения с радостью подберет вам пинцу за гастрономическим настроением. Прайс на пинци от 80 до 197 гривен. Но пинци не единственные в меню, найдете также антипасти, пасты, салаты, супы и другие блюда.

Пинца в Monica Pinza Pasta Bar
Пинца в Monica Pinza Pasta Bar
Фото: Monica Pinza Pasta Bar

Как найти: Екатерининская, 23.

YUG

Ресторан YUG также попал в наш список для обязательного посещения. Потому что здесь открывается потрясающий вид на Черное море. Сами посмотрите, а какие там закаты...

Вид из YUG
Вид из YUG

Еще здесь собрали в меню традиционные блюда культовых стран: Молдова, Греция, Италия, Франция, Испания, Израиль, Грузия и, конечно, Украины. Поверьте, еда удивит любого гурмана. Ибо где вы еще увидите в меню мраморного сома (по 253 гривен) или кашу тапиоку (по 127 гривен). Из классических блюд здесь найдете: сырники за 123 гривны, запеченную бурату за 225 гривен и цезарь с курицей за 163.

Дизайн в YUG
Дизайн в YUG
Фото: YUG

Как найти: Маячный переулок, 15.

"Дача"

Это заведение для тех, кто любит домашний вайб и скучает по дому. Но будьте осторожны, придя сюда можете начать ностальгировать. Правда, это будет под одно из дачных блюд. Так как не только дизайн заведения тематический, но и пища.

Дизайн "Дачи"
Дизайн "Дачи"
Фото: Дача

Как вам такое комбо – картофель в мундирах, с тюлькой и луком и свеклой? Точно как дома. Цена – 186 гривен.

Картофель с дополнениями за 186 гривен
Картофель с дополнениями за 186 гривен
Фото: Дача

Найдете в меню еще чебурек с телятиной за 172 гривны и вареники с различными наполнителями по 162 гривны. В целом ассортимент здесь как родной, потому что большинство блюд вам когда-то готовила мама.

Как найти: Французский бульвар, 85.

Недавно мы рассказали о трендовых заведениях Львова, которые стоит посетить.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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Источники: 12 monkeys , Lou Lou , YUG , Дача , Monica Pinza Pasta Bar
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