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История дня: как две сестры спасли 40 кошек и собаку и устроили в новые семьи в Германии

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18 марта, 16:23
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Сестры Ольга и Евгения Драч нашли способ помочь друзьям нашим меньшим во время войны и спасли их
Украинки вывезли в Германию 40 кошек и собаку и устроили в новые семьи
Украинки вывезли в Германию 40 кошек и собаку и устроили в новые семьи / Фото: facebook.com/Simxa

Смелый и сильный украинский народ не только помогает своим согражданам в военное время, но и животных не оставляет, ведь у них есть только мы. Душераздирающих фото эвакуации людей и их питомцев с каждым днем все больше, и каждый из этих снимков – до слез. История спасения двумя украинками 41 питомца также заставит вас улыбнуться.

40 кошек и 1 собаку сестры Ольга и Евгения Драч вывезли в Германию из Киева. Девушки занимаются волонтерством в организации "Хочу кота", которая помогает котам найти своих людей.

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Когда Киев начали бомбить оккупанты, девушки бросились спасать не имущество и материальные вещи, а питомцев. Это было очень нелегко, пришлось преодолеть много препятствий, но цель была достигнута.

Все благодаря множеству невероятных людей. На каждом шагу нам помогали, спасали, находили, упаковывали, выгружали, загружали, перевозили, грели, кормили киевляне, львовяне, украинцы, поляки и немцы. Люди эти натурально ангелы и феи.

– рассказала Евгения.

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Кстати, некоторые хвостатые уже стали частями немецких семей.

Напомним, украинский кот Степан, ставший мировой звездой, выехал из Харькова – где он и что с ним сейчас.

Также читайте: как отправить бездомных животных за границу.

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