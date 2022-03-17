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Мы спасаем даже животных, они бросают даже своих: душераздирающие фото эвакуации людей и их питомцев

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17 марта, 14:56
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На этих снимках мы видим украинцев с большой буквы, которые не оставили своих беззащитных любимцев на произвол судьбы
Душераздирающие фото эвакуации людей и их питомцев
Душераздирающие фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Двадцать второй день вторжения России в Украину, которое принесло слишком много горя и потерь, которые мы никогда не простим оккупантам. К счастью, многим людям удается эвакуироваться из горячих точек, забирая с собой только самое важное — и это не материальные ценности, а беззащитные животные. Невозможно смотреть на эти фотографии без слез отчаянья и одновременно благодарности за человечность!

Только вдумайтесь в то, что вы видите на этих снимках: люди не знают, что с ними будет даже через час, но все равно, падая от усталости, измученные и истощенные, несут на руках тех, кому еще страшнее, тех, кому невозможно объяснить, что и почему происходит, тех, кого точно ждет гибель без их помощи. Наша сильная нация так устроена — помогать тем, кто слабее, даже рискуя собой. И так будет всегда, а, значит, нас не победить!

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Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

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Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Реклама

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев
Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Орки, которые бросают посреди поля боя своих же раненых солдат, никогда не поймут наш народ. Зазомбированные россияне, вопящие в эйфории от буквы Z, когда весь мир кричит, что они убийцы — не заслуживают прощения и будут проклятыми изгоями до конца своих дней!

Напомним, как отправить бездомных животных за границу. Волонтеры советуют, если видите брошенных животных на улице, то не оставляйте их.

Также читайте, как выгуливать собак в комендантское время – советы, которые помогут избежать проблем.

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