Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Украинский кот Степан, ставший мировой звездой, выехал из Харькова – где он и что с ним сейчас

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 марта, 19:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский кот Степан, который стал мировой знаменитостью, вместе со своей хозяйкой смог выбраться из Харькова. За их судьбу переживали миллионы людей из разных уголков мира!
Кот Степан жив и здоров! Где сейчас любимец миллионов?
Кот Степан жив и здоров! Где сейчас любимец миллионов? / Фото: Коллаж: Сегодня

Кот Степан, которым восхищается даже Бритни Спирс, жив и здоров. Вместе со своей хозяйкой он две ночи провел в убежище в Харькове, после чего им удалось выбраться и уехать за границу.

Две ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света. Чтоб зарядить телефон мы ходили в соседний подъезд в подвал. Затем нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тыс.). Мы прошли границу спустя 9 часов, – пишет владелица кота.


Кот Степан находится во Франции
Кот Степан находится во Франции / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

Реклама

Попав в Польшу, хозяйке Степана (свою личность она скрывает) поступило предложение о помощи от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров из Монако, которые помогли девушке с котом добраться до Франции. Девушка не хочет оставаться во Франции и надеется вернуться домой.

С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах, – написала хозяйка Степана в Instagram.

Что известно о коте Степане

Кот Степан недавно стал новой звездой TikTok и Instagram, вместе с хозяйкой они проживали в Харькове. Видео с его участием собирают миллионы просмотров. Многие говорят, что кот уникальный тем, что всем видом на видео показывает спокойствие или безразличие, что, конечно, удивляет пользователей Сети.


Кот Степан стал звездой соцсетей
Кот Степан стал звездой соцсетей / Фото: Инстаграм

Реклама

После того, как на страничку Степана подписалось более миллиона человек, хозяйке кота стало поступать много предложений о рекламе и сотрудничестве. Котик даже успел прорекламировать Valentino.

Видео со Степаном завоевали сердца зрителей из многих стран мира!

Реклама

Читайте также: Обратная сторона славы: кот Степан попал в скандал из-за рекламы бренда Yaro

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять