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Участились случаи телефонного мошенничества – что нужно знать

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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26 февраля, 16:58
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Будьте внимательны, ведь подонки не спят, а пытаются нажиться на войне и стрессе людей. Вот что вам нужно помнить
Участились случаи телефонного мошенничества
Участились случаи телефонного мошенничества / Фото: pixabay.com

Сегодня третий день вторжения России в Украину. И, как это часто бывает, аморальные люди пытаются нажиться на горе и панике людей. Рассказываем, как вычислить мошенников и противодействовать их аморальным поступкам.

Telegram-канал Ukraine NOW сообщил, что с начала войны участились случаи телефонного мошенничества. Это ожидаемо, ведь заниматься подобными вещами могут не только тюремщики, но и голодные оккупанты, у которых заканчиваются продукты и средства.

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Звонки и СМС от банка

В это время вы можете получать SMS или телефонный звонок о банковских операциях, которые не совершали; предложение поучаствовать в акции; сообщения в стиле "Перевод средств успешно произведен. Для уточнения с оператором нажмите 1", – все это мошеннические действия.

Помимо ваших личных данных, злоумышленники могут направлять своих жертв в банкомат и просить выполнить какие-то действия якобы для проверки. Но это происходит ради того, чтобы украсть ваши средства.

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Ваши действия:

Первое, что следует сделать в такой ситуации – немедленно положить трубку. Заблокируйте номер мошенника. Он может говорить, что заблокирует вашу карту, если вы не пройдете авторизацию – еще быстрее бросайте трубку!

Звонок от оператора

Вам могут позвонить, представившись вашим мобильным оператором или представителем банка и попросить набрать на телефоне комбинацию цифр и знаков. Имейте в виду: если вы выполните указания мошенника, то с вашего счета спишутся деньги.

Ваши действия:

Прекратите разговор и сообщите о нем официальным представителям вашего оператора или банка. Заблокируйте номер мошенника.

СМС от близкого человека

Вам может прийти СМС из номера близкого человека или незнакомого о том, что это ваш близкий, и он нуждается в финансовой помощи. Ни в коем случае не отправляйте деньги.

Ваши действия:

Позвоните к родному человеку и уточните, где он и все ли у него хорошо. Если он не отвечает, свяжитесь с кем-то из его родных.

Будьте осторожны, а также читайте, как отличить российского оккупанта от украинца – задайте эти вопросы подозрительным лицам.

Напомним, как отличить украинскую технику от российской – это важно!

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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