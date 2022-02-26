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Почастішали випадки телефонного шахрайства – що потрібно знати

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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26 лютого, 16:58
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Будьте уважні, адже покидьки не сплять, а намагаються нажитися на війні та стресі людей. Ось що вам потрібно пам'ятати
Почастішали випадки телефонного шахрайства
Почастішали випадки телефонного шахрайства / Фото: pixabay.com

Сьогодні третій день вторгнення Росії в Україні. І, як це часто буває, аморальні люди намагаються нажитися на горі та паніці людей. Розповідаємо, як обчислити шахраїв та протидіяти їх аморальним вчинкам.

Telegram-канал Ukraine NOW повідомив, що з початку війни почастішали випадки телефонного шахрайства. Це очікується, адже займатися подібними речами можуть не лише тюремники, а й голодні окупанти, у яких закінчуються продукти та засоби.

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Дзвінки та СМС від банку

У цей час ви можете отримувати SMS або телефонний дзвінок про банківські операції, які не робили; пропозиція взяти участь у акції; повідомлення у стилі "Переказ коштів успішно здійснено. Для уточнення з оператором натисніть 1", – все це шахрайські дії.

Крім ваших особистих даних, зловмисники можуть спрямовувати своїх жертв до банкомату та просити виконати якісь дії нібито для перевірки. Але це відбувається заради того, щоб украсти ваші кошти.

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Ваші дії:

Перше, що слід зробити у такій ситуації – негайно покласти трубку. Заблокуйте номер шахрая. Він може казати, що заблокує вашу карту, якщо ви не пройдете авторизацію – ще швидше кидайте трубку!

Дзвінок від оператора

Вам можуть зателефонувати, представившись вашим мобільним оператором або представником банку та попросити набрати на телефоні комбінацію цифр та знаків. Майте на увазі: якщо ви виконаєте вказівки шахрая, з вашого рахунку спишуться гроші.

Ваші дії:

Припиніть розмову та повідомте про неї офіційним представникам вашого оператора або банку. Заблокуйте номер шахрая.

СМС від близької людини

Вам може прийти СМС з номера близької людини або незнайомого про те, що це ваша близька, і вона потребує фінансової допомоги. У жодному разі не надсилайте гроші.

Ваші дії:

Зателефонуйте до рідної людини та уточніть, де вона і чи все у неї добре. Якщо він не відповідає, зв'яжіться з кимось із його рідних.

Будьте обережні, а також читайте, як відрізнити російського окупанта від українця – поставте ці питання підозрілим особам.

Нагадаємо, як відрізнити українську техніку від російської – це важливо!

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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