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Как отличить российского оккупанта от украинца – задайте эти вопросы подозрительным лицам

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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26 февраля, 15:34
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Чтобы проверить тех, кто вызывает сомнения, можно поиграть с русскими в культуру, а также в географию Украины и города
Как отличить оккупанта от украинца
Как отличить оккупанта от украинца / Фото: pixabay.com

Третий день вторжения России в Украину дал понять оккупантам, что наша армия не даст им шанса выжить, потому что их в гости никто не приглашал, а они сами к нам вторглись нагло и бесчеловечно. Каждый из нас должен оставаться спокойным и рассудительным, как бы тяжело это ни было. Но только холодный ум поможет нам выиграть и отличить плохого от хорошего, поэтому рассказываем, как отличить российского оккупанта от украинца.

Вооруженные силы Украины общаются исключительно на украинском языке, даже на неидеальном суржике, но на украинском, поэтому диверсантов можно легко вычислить. Об этом сообщают в ВСУ.

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Украинские военные общаются исключительно на украинском, чтобы выявлять и отличать врага.

Но каждый из нас должен понимать, что многие россияне могут хоть немного понимать и даже общаться на суржике или вскоре сумеют его подучить, если война затянется. Поэтому существуют другие способы отличить их от украинцев.

Как отличить оккупанта от украинца
Как отличить оккупанта от украинца / Фото: zsu.gov.ua/

Специалисты рекомендуют поиграть с врагами в "культуру". Что это значит?

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Задайте оккупантам вопросы на украинском языке, в которых они точно не смогут сориентироваться:

  • Як звати П`яточкіна?
  • Які бджоли не гудуть?
  • Коли воли не ревуть?
  • Які олЕні-Олені?
  • Який зараз місяць?
  • З якими словами римується слово паляниця?
  • Разом нас багато і?
  • На якій могилі Шевченко хотів, щоб його поховали?

Также можно задать вопросы по типу: "Де ти мешкаєш, на якій вулиці, а це в якому районі?", "В якій стороні вулиця Гагаріна" и т.д.

Также читайте, как отличить украинскую технику от российской – это важно!

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И обязательно читайте, как отключить геолокацию на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi и Samsung.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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