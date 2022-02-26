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Как отличить украинскую технику от российской – это важно

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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26 февраля, 10:56
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Каждый украинец должен знать эти простые отличия в нашей технике и вражеской, ведь они могут спасти жизни и уничтожить оккупанта
Как отличить украинскую технику от российской
Как отличить украинскую технику от российской / Фото: facebook.com/dsszzi

Третий день вторжения России. Бои за Киев продолжаются! Наша армия защищает нас так, что это НАТО должно проситься в Украину, а не наоборот! Ранее мы рассказывали, как отключить геолокацию на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi и Samsung, а теперь делимся не менее важной информацией – как отличить украинскую технику от российской.

Госслужба специальной связи и защиты информации поделилась инструкцией, как отличить российскую и украинскую военную технику.

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Отличия украинской техники от российской

  • Российская техника имеет грязно-зеленую и болотную окраску, белые пятна, иногда – трехцветную окраску.
  • Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, похожий на оливковый.

Как отличить украинскую технику от российской
Как отличить украинскую технику от российской / Фото: facebook.com/dsszzi

Также помните, что техника оккупантов имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:

  • Косая линия на кузове – на Херсон.
  • Метка Z или V на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет на Киев.
  • Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.
  • Круг – для мобильного резерва.

Если вы заметили оккупационную технику, нужно срочно сообщить ВСУ и/или снять на видео передвижение этой техники и выложить в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

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При желании и возможности стоит уничтожать вражескую технику всеми возможными средствами.

Но ни в коем случае НЕЛЬЗЯ снимать передвижение украинской военной техники!

Вот так выглядит наша техника
Вот так выглядит наша техника / Фото: pixabay.com

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Важно знать: в Киеве метро переходит в режим бомбоубежища, перевозок не будет.

Напомним, что делать, если вы попали под обстрел. Советы специалистов.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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