Туристы массово поедут в Одессу после победы – 5 причин почему

Достопримечательность архитектуры, которую отметил Forbes и другие одесские приключения, привлекают людей из разных стран

5 причин приехать в Одессу после победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Одесса – город с историей, архитектурой, гастрономией и традициями, которому 227 лет. Сегодняшний день предыдущих лет был наполнен смехом и радостью, но сейчас реальность другая – сирены и бомбардировки. О 5 причинах приехать сюда после войны рассказала гидес Диана Чернова, которая до вторжения влюбила путешественников из мира в Одессу-маму на экскурсиях.

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Архитектура

Местные знают, где искать романтику в Одессе: не на пляже в час пик, а в центре рядом с архитектурными достопримечательностями. Среди ТОП-5 локаций для посещения:

Одесский национальный академический театр оперы и балета – "жемчужина" города. Журнал Forbes внес его в список самых достопримечательностей Восточной Европы. Это первый оперный театр, построенный в Украине (строительство продолжалось с 1884 по 1887 год).

– "жемчужина" города. Журнал Forbes внес его в список самых достопримечательностей Восточной Европы. Это первый оперный театр, построенный в Украине (строительство продолжалось с 1884 по 1887 год). Одесский художественный музей – место любителей творчества, которое еще называют "дворцом Потоцких". В музее представлены картины Ивана Айвазовского, Михаила Врубеля, Николая Рериха и других художников. С 1898 года название музея меняли 13 раз.

– место любителей творчества, которое еще называют "дворцом Потоцких". В музее представлены картины Ивана Айвазовского, Михаила Врубеля, Николая Рериха и других художников. С 1898 года название музея меняли 13 раз. "Дом с атлантами" по ул. Гоголя, 5-7 – один из самых эстетичных в стране из-за статуи атлантов на углу, которые держат звездный глобус. Здание принадлежало семье Фальц-Фейнов, основателям заповедника "Аскания-Нова".

Одесская областная филармония – туристы обожают дворик при здании, где расположен ресторан Бернардацци. Именуют его телепортом в Италию через балкон, который ассоциируется с историей Джульетты.

– туристы обожают дворик при здании, где расположен ресторан Бернардацци. Именуют его телепортом в Италию через балкон, который ассоциируется с историей Джульетты. Пассаж Менделевичей – один из первых торговых центров конца 19 – начала 20 века. До войны место было фотозоной для туристов. Архитектурный стиль – эклектика: увидите скульптуры и лепнину. Главная из них – фигуры покровителя торговли Меркурия и римской богини благосостояния Фортуны.

Колорит

Одесский колорит – это причина, почему в город едут и возвращаются. Хотите почувствовать его – гуляйте по центральным улицам и посетите дворики, где горожане прячутся от солнца и толп туристов.

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Вся жизнь Одессы – в ее двориках, где гости ощущают локальный колорит. Есть разные: туристические и нетуристические, аристократические и обшарпанные, проходные и тайные. Исследуйте город, гуляя и поднимая голову на детали вокруг, – отметила Диана Чернова.

Гидеса рекомендует посетить дворики №4, №13 и №8 на уютной ул. Гоголя.

Рынки под открытым небом – источник истории Одессы. Посетите старейший "Староконный рынок" города. Приходят сюда за антиквариатом: монетами, книгами, медалями, газетами, подсвечниками. А еще одесскими шутками от продавцов. Работает рынок каждые выходные, когда нет дождя.

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Море

Одесса – центр морского отдыха в Украине, куда едут не только среднестатистические земляки, но и звезды. Певицу Наталью Могилевскую, ведущего Дмитрия Комарова с женой Александрой Кучеренко, певицу Олю Полякову и других знаменитостей видели на пляжах. Отпразднуйте победу, устроив пикник на берегу моря.

Коренные одесситы выбирают бесплатный песочный пляж "Ланжерон" в центре, где толпа и минимум места. Если комфорт в приоритете – идите на ТОП-3 платных пляжа:

Mantra Beach Club.

Лагуна Beach.

Caleten.

Гастрокультура

Локальная кухня – отдельный вид искусства. Приехать из другого региона в Одессу, чтобы заказать форшмак, биточки из тюльки, жареные бычки и голубцы размером с пальчик? Легко! Это типичные выходные гастрономические любителей. Выделите как минимум день, чтобы попробовать локальные блюда.

Все начинается с экскурсии на рынке "Привоз". Его чуть-чуть с музеем не сравнивают, который посещает каждый. Но попробовать и получить гастрономическое удовольствие идут в ресторан "Дача", – отметила Диана Чернова.

Развлечения

Посетите фестиваль или ивент после победы в Одессе. Люди из разных уголков мира приезжают в город, где встречают единомышленники на мероприятиях. В 2021 впервые в истории авиации Украины провели дегустационную экскурсию вина на высоте 10 тыс. метров. Самолет Boeing 737-800 кружил над Одессой, а ценители эксклюзива тестировали ТОП-5 вин страны. Напитки выбрали профессиональные сомелье на фестивале Odessa Wine & Spirit Awards среди 303 образцов. Словом, Одесса удивит каждого!

Рекомендую посетить "Зеленый театр" с фудкортом под открытым небом, где устраивают лекции, показы фильмов и концерты. Маркет украинских дизайнеров Украины "Гешефт" не обходите, если шопоголик. Его организовывали до войны раз в 2 месяца, – отметила Диана Чернова.

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