Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?

Что ждет украинцев

Зеленская о муже

Выпускной 2022

Новая пандемия?

Суперфуд по-украински

I love Kyiv
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Туристы массово поедут в Одессу после победы – 5 причин почему

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 12:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Достопримечательность архитектуры, которую отметил Forbes и другие одесские приключения, привлекают людей из разных стран
5 причин приехать в Одессу после победы
5 причин приехать в Одессу после победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Одесса – город с историей, архитектурой, гастрономией и традициями, которому 227 лет. Сегодняшний день предыдущих лет был наполнен смехом и радостью, но сейчас реальность другая – сирены и бомбардировки. О 5 причинах приехать сюда после войны рассказала гидес Диана Чернова, которая до вторжения влюбила путешественников из мира в Одессу-маму на экскурсиях.

Реклама

Архитектура

Местные знают, где искать романтику в Одессе: не на пляже в час пик, а в центре рядом с архитектурными достопримечательностями. Среди ТОП-5 локаций для посещения:

  • Одесский национальный академический театр оперы и балета – "жемчужина" города. Журнал Forbes внес его в список самых достопримечательностей Восточной Европы. Это первый оперный театр, построенный в Украине (строительство продолжалось с 1884 по 1887 год).
  • Одесский художественный музей – место любителей творчества, которое еще называют "дворцом Потоцких". В музее представлены картины Ивана Айвазовского, Михаила Врубеля, Николая Рериха и других художников. С 1898 года название музея меняли 13 раз.
  • "Дом с атлантами" по ул. Гоголя, 5-7 – один из самых эстетичных в стране из-за статуи атлантов на углу, которые держат звездный глобус. Здание принадлежало семье Фальц-Фейнов, основателям заповедника "Аскания-Нова".
  • Одесская областная филармония – туристы обожают дворик при здании, где расположен ресторан Бернардацци. Именуют его телепортом в Италию через балкон, который ассоциируется с историей Джульетты.
  • Пассаж Менделевичей – один из первых торговых центров конца 19 – начала 20 века. До войны место было фотозоной для туристов. Архитектурный стиль – эклектика: увидите скульптуры и лепнину. Главная из них – фигуры покровителя торговли Меркурия и римской богини благосостояния Фортуны.

Колорит

Одесский колорит – это причина, почему в город едут и возвращаются. Хотите почувствовать его – гуляйте по центральным улицам и посетите дворики, где горожане прячутся от солнца и толп туристов.

Реклама

Вся жизнь Одессы – в ее двориках, где гости ощущают локальный колорит. Есть разные: туристические и нетуристические, аристократические и обшарпанные, проходные и тайные. Исследуйте город, гуляя и поднимая голову на детали вокруг, – отметила Диана Чернова.

Гидеса рекомендует посетить дворики №4, №13 и №8 на уютной ул. Гоголя.

Рынки под открытым небом – источник истории Одессы. Посетите старейший "Староконный рынок" города. Приходят сюда за антиквариатом: монетами, книгами, медалями, газетами, подсвечниками. А еще одесскими шутками от продавцов. Работает рынок каждые выходные, когда нет дождя.

Реклама

Море

Одесса – центр морского отдыха в Украине, куда едут не только среднестатистические земляки, но и звезды. Певицу Наталью Могилевскую, ведущего Дмитрия Комарова с женой Александрой Кучеренко, певицу Олю Полякову и других знаменитостей видели на пляжах. Отпразднуйте победу, устроив пикник на берегу моря.

Коренные одесситы выбирают бесплатный песочный пляж "Ланжерон" в центре, где толпа и минимум места. Если комфорт в приоритете – идите на ТОП-3 платных пляжа:

  • Mantra Beach Club.
  • Лагуна Beach.
  • Caleten.

Гастрокультура

Локальная кухня – отдельный вид искусства. Приехать из другого региона в Одессу, чтобы заказать форшмак, биточки из тюльки, жареные бычки и голубцы размером с пальчик? Легко! Это типичные выходные гастрономические любителей. Выделите как минимум день, чтобы попробовать локальные блюда.

Все начинается с экскурсии на рынке "Привоз". Его чуть-чуть с музеем не сравнивают, который посещает каждый. Но попробовать и получить гастрономическое удовольствие идут в ресторан "Дача", – отметила Диана Чернова.

Развлечения

Посетите фестиваль или ивент после победы в Одессе. Люди из разных уголков мира приезжают в город, где встречают единомышленники на мероприятиях. В 2021 впервые в истории авиации Украины провели дегустационную экскурсию вина на высоте 10 тыс. метров. Самолет Boeing 737-800 кружил над Одессой, а ценители эксклюзива тестировали ТОП-5 вин страны. Напитки выбрали профессиональные сомелье на фестивале Odessa Wine & Spirit Awards среди 303 образцов. Словом, Одесса удивит каждого!

Рекомендую посетить "Зеленый театр" с фудкортом под открытым небом, где устраивают лекции, показы фильмов и концерты. Маркет украинских дизайнеров Украины "Гешефт" не обходите, если шопоголик. Его организовывали до войны раз в 2 месяца, – отметила Диана Чернова.

Узнайте также ТОП-5 уникальных мест в Украине, которые следует увидеть после победы.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять