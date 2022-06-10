Туристи масово поїдуть до Одеси після перемоги – 5 причин чому

Пам’ятка архітектури, яку відзначив Forbes та інші одеські пригоди ваблять людей з різних країн

5 причин приїхати до Одеси після перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Одеса – місто з історією, архітектурою, гастрономією та традиціями, якому 227 років. Сьогоднішній день попередні роки був сповнений сміхом та радістю, але зараз реальність інша – сирени та бомбардування. Про 5 причин приїхати сюди після війни, розповіла гідеса Діана Чернова, яка до вторгнення закохувала мандрівників зі світу в Одесу-маму на екскурсіях.

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Архітектура

Місцеві знають, де шукати романтику в Одесі: не на пляжі в годину пік, а в центрі поруч з архітектурними пам’ятками. Серед ТОП-5 локацій для відвідин:

Одеський національний академічний театр опери та балету – "перлина" міста. Журнал Forbes вніс його до списку найвизначніших пам’яток Східної Європи. Це перший оперний театр, побудований в Україні (будівництво тривало з 1884 по 1887 рік).

– "перлина" міста. Журнал Forbes вніс його до списку найвизначніших пам’яток Східної Європи. Це перший оперний театр, побудований в Україні (будівництво тривало з 1884 по 1887 рік). Одеський художній музей – місце любителів творчості, який ще називають "палацом Потоцьких". У музеї представлені картини Івана Айвазовського, Михайла Врубеля, Миколи Реріха та інших художників. З 1898 року назву музею змінювали 13 разів.

– місце любителів творчості, який ще називають "палацом Потоцьких". У музеї представлені картини Івана Айвазовського, Михайла Врубеля, Миколи Реріха та інших художників. З 1898 року назву музею змінювали 13 разів. "Будинок з атлантами" на вул. Гоголя, 5-7 – один з найестетичніших у країні через статую атлантів на розі, які тримають зоряний глобус. Будівля належала родині Фальц-Фейнів, засновникам заповідника "Асканія-Нова".

Одеська обласна філармонія – туристи обожнюють дворик при будівлі, де розміщений ресторан "Бернардацці". Називають його телепортом до Італії через балкон, який асоціюється з історією Джульєтти.

– туристи обожнюють дворик при будівлі, де розміщений ресторан "Бернардацці". Називають його телепортом до Італії через балкон, який асоціюється з історією Джульєтти. Пасаж Менделевичів – один з перших торговельних центрів кінця 19 – початку 20 століття. До війни місце було фотозоною для туристів. Архітектурний стиль – еклектика: побачите скульптури та ліпнину. Головна з них – фігури покровителя торгівлі Меркурія та римської богині добробуту Фортуни.

Колорит

Одеський колорит – це причина, чому до міста їдуть та повертаються. Хочете відчути його – гуляйте центральними вулицями та відвідайте дворики, де містяни ховаються від сонця та натовпу туристів.

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Все життя Одеси – в її двориках, де гості відчувають локальний колорит. Є різні: туристичні та нетуристичні, аристократичні та "обшарпані", прохідні та таємні. Досліджуйте місто, гуляючи та піднімаючи голову на деталі довкола, – зауважила Діана Чернова.

Гідеса рекомендує відвідати дворики №4, №13 та №8 на затишній вул. Гоголя.

Ринки просто неба – джерело історії Одеси. Відвідайте найстаріший "Старокінний ринок" міста. Приходять сюди за антикваріатом: монетами, книгами, медалями, газетами, свічниками. А ще одеськими жартами від продавців. Працює ринок щовихідних, коли немає дощу.

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Море

Одеса – центр морського відпочинку в Україні, куди їдуть не лише середньостатистичні земляки, а й зірки. Співачку Наталію Могилевську, ведучого Дмитра Комарова з дружиною Олександрою Кучеренко, співачку Олю Полякову та інших знаменитостей бачили на пляжах. Відсвяткуйте перемогу, влаштувавши пікнік на березі моря.

Корінні одесити обирають безоплатний пісочний пляж "Ланжерон" в центрі, де натовп та мінімум місця. Якщо комфорт в пріоритеті – йдіть на ТОП-3 платні пляжі :

Mantra Beach Club.

Laguna Beach.

Caletȯn.

Гастрокультура

Локальна кухня – окремий вид мистецтва. Приїхати з іншого регіону до Одеси, щоб замовити форшмак, биточки з тюльки, смажені бички та голубці розміром як пальчик? Легко! Це типові вихідні любителів гастрономії. Виділіть щонайменше день, щоб спробувати локальні страви.

Все починається з екскурсії на ринку "Привоз". Його ледь з музеєм не порівнюють, який відвідує кожен. Але спробувати та отримати гастрономічне задоволення йдуть до ресторану "Дача", – зауважила Діана Чернова.

Розваги

Відвідайте фестиваль чи івент в Одесі після перемоги. Люди з різних куточків світу приїжджають до міста, де зустрічають однодумці на заходах. У 2021-му вперше в історії авіації України провели дегустаційну екскурсію вина на висоті 10 тис. метрів. Літак Boeing 737-800 кружляв над Одесою, а поціновувачі ексклюзиву тестували ТОП-5 вин країни. Напої обрали професійні сомельє на фестивалі Odessa Wine & Spirit Awards серед 303 зразків. Словом, Одеса здивує кожного!

Рекомендую відвідати "Зелений театр" з фудкортом просто неба, де влаштовують лекції, покази фільмів та концерти. Маркет українських дизайнерів України "Гешефт" не оминайте, якщо шопоголік. Його організовували до війни раз на 2 місяці, – зауважила Діана Чернова.

Дізнайтеся також ТОП-5 унікальних місць в Україні, які варто побачити після перемоги.