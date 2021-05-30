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С невероятным видом и экстримом: мы продегустировали ТОП-5 украинских вин на высоте 10 тыс. метров (репортаж)

Сегодня, 18:00

На борту Boeing 737-800 состоялась дебютная дегустация в истории авиации и виноделия Украины

Дегустация вина на борту МАУ
Дегустация вина на борту МАУ
Фото: Сегодня

Мы не первый раз пишем о вине! Но сегодняшнее действо, о котором расскажем в репортаже, вошло в историю Украины. Это эксклюзив, который, возможно, не повторится. Потому что мы посетили уникальную винную дегустацию, состоявшуюся на борту Boeing 737-800. Самолет кружил над Одессой на высоте 10 тыс. метров! Как все прошло, сколько стоит услуга и кого из звезд встретили на высоте – читайте в материале.

Какая концепция дегустации?

"Поднимем бренд "украинское вино" на высоту!" – такой девиз первой дегустации в небе, которую провели в Украине. Необычный полет устроила компания МАУ. Организаторы не только подняли вино на высоту в прямом смысле слова, но и подарили возможность любителям напитка попробовать ТОП-5 вин нашей страны. Без преувеличения, они лучшие. Потому что их выбрали на дегустационном конкурсе Odessa Wine & Spirit Awards профессиональные сомелье. Представьте, было 303 образца и именно эти вина победили благодаря своей уникальности.

130 любителей вина
130 любителей вина
Фото: Сегодня

Будете удивлены, но употребление вина в небе по-другому раскрывает особенности напитка. Это одна из изюминок полета. Потому что на борту воздух суше (примерно на 30%) и давление не такое, как на земле. Из-за этих факторов рецепторы по-другому воспринимают аромат и вкус. И благодаря полету, 130 счастливцев смогли раскрыть замысел винодела, материализованный в бокале, на максимум. И почувствовать себя особенными! Потому что согласитесь, не во всех ресторанах предложат подборку лучшего вина Украины. И все это в экстремальных условиях, но с невероятным видом на окрестности Одессы.

Виды Одессы во время дегустации
Виды Одессы во время дегустации
Фото: Сегодня

Кого встретили на Boeing 737-800?

Первым, кого мы услышали в полете, был Коля Серга. Ведущий дегустации приготовил не только интересную речь, но и десятки шуток, которые были в тему. Особенно они спасали во время турбулентности. А о вине, которое пили на борту, рассказывала профессиональный сомелье Анна-Евгения Янченко. Она одна из тех, кто выбирал ТОП-5 на дегустационном конкурсе. Но это не весь список звездных гостей. Вино на высоте в качестве гостя также тестировал радиоведущий Слава Демин.

Ведущий дегустации Коля Серга и профессиональный сомелье Анна-Евгения Янченко
Ведущий дегустации Коля Серга и профессиональный сомелье Анна-Евгения Янченко
Фото: Сегодня

Будете удивлены, но удалось увидеть еще и шеф-повара Стефана Вайтинадана, который готовил для Мадонны, Билла Клинтона и Кевина Костнера. У него за плечами — 16 мишленовских ресторанов. И, конечно, без его закусок на борту не обошлось. Но о них позже. Винный рейс МАУ также посетила команда сомелье Synergy Group.

Что пили и чем закусывали

А теперь к самому интересному – ТОП-5 лучших украинских вин!

Мы тестировали:

  1. "Эль Капитан" от 46 Parallel (2019);
  2. "Рислинг Рейнский" от "Винодельческого хозяйства Князя П.М.Трубецкого" (2016);
  3. Villa Tinta Riesling (2019);
  4. Алиберне Reserve Limited Edition от "Винного Дома Гигинеишвили" (2017);
  5. Shabo Cabernet Grande Reserve (2017).

Каждое вино уникальное, но нам больше всего понравились Villa Tinta Riesling (2019) и Shabo Cabernet Grande Reserve (2017).

В чем их особенность? Первый вариант понятен всем, потому что он подходит не только сомелье, которые понимают в виноделии, но и обычным людям. Это легкий напиток из винограда сорта рислинг, который подойдет на все случаи жизни. В аромате ощутимы ноты тропических фруктов, которые выходили на первый план, но не обошлось и без аромата бензина. Анна-Евгения Янченко отметила, что нотки бензина во время дегустации на земле были не такими выразительными.

Villa Tinta Riesling в бокале
Villa Tinta Riesling в бокале
Фото: Сегодня

А Cabernet Grande Reserve 2017 от Шабо – это, наоборот, сложная история рубинового цвета. Его аромат насыщен смородиной, вишней и сливой. Ощущаются также пряности и ваниль. Букет последнего вина больше открылся и запомнился. Это и неудивительно, потому что его производили виноделы-перфекционисты, которые просчитали все и сделали шедевр. Представьте, вино было сделано из винограда, который прошел кастинг. Сначала собирали лучшие кисти, а затем из них выбирали идеальные ягоды, которые использовали для производства.

Бортпроводница наливает Shabo Cabernet Grande Reserve
Бортпроводница наливает Shabo Cabernet Grande Reserve
Фото: Сегодня

Кстати, во время всей дегустации людей обслуживали бортпроводники, у которых есть дипломы специалистов по винному этикету. Представляете?! Такое не часто встретишь.

Участникам представили бокалы Riedel, которые идеально подходят для дегустации вина. Они универсальны, но на первый взгляд нетипичные из-за отсутствия ножки. Благодаря тонкому стеклу и прозрачности удалось рассмотреть цвета и почувствовать ароматы.

Дегустаторы вина
Дегустаторы вина
Фото: Сегодня

А каждый бокал вина дополнили закуски от звездного шеф-повара Стефана Вайтинадана, который знает толк в гастрономическом наслаждении. В боксе были: форшмак с яблоком, биточки с тюлькой, фаршированная рыба, перец гриль с болгарской брынзой и фаршированная куриная шейка. Словом, особый набор, который еще больше помогал открыть вкус и аромат вина. Особенно, когда вспоминаете, что шеф готовил блюда для Мадонны и других селебрити.

Сет закусок к вину
Сет закусок к вину
Фото: Сегодня

Какие впечатления?

Украинское вино подняли на высоту! И мы не только о физике. Дегустация еще раз показала, что качественное и вкусное вино производят не только за рубежом, но и в Украине. И наше заслуживает внимания. Формат дегустации – это отдельная история. Во время нее участники почувствовали себя особенными, поскольку смаковать лучшее вино и закуски с видом на Одессу-маму – это уникальная возможность. Кстати, цена такого необычного полета-дегустации составляет 4200 гривен.

Организаторы действа постарались, чтобы гости по максимуму распробовали уникальность 5 лучших вин Украины. Начиная с бокала, из которого пили, и заканчивая "Боингом", на котором летели.

Путешествие прошло быстро. Два часа дегустации на высоте 10 тыс. метров сложно сравнить с употреблением алкоголя в ресторане. Это другие впечатления, эмоции и вкус. Но все же, теперь хочется попробовать эту же подборку вин на земле, чтобы сравнить вкус и аромат, которые почувствовали в небе. На это у нас впереди целое лето.

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