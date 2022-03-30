Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life No Stress

Власний досвід українки: як безплатно жити в одній з найдорожчих країн світу – Норвегії

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 14:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Емігрантка Лана Єлісєєва розповіла, як отримати житло, соціальний захист та дістатися до Норвегії без проблем
Власний досвід українки: як безплатно жити в одній з найдорожчих країн світу - Норвегії
Власний досвід українки: як безплатно жити в одній з найдорожчих країн світу - Норвегії / Фото: Колаж: Сьогодні

Куди тимчасово переїхати з України, поки триває війна – питання, яке цікавить багатьох. На думку спочатку спадає Польща, яка прийняла 3,2 млн українців. Сьогодні в країні складно знайти роботу та орендувати житло через велику кількість емігрантів. Не готові до польських незручностей? Емігруйте до Норвегії, як українка Лана Єлісєєва, яка обрала найзеленішу столицю Європи – Осло, та розповіла важливе про переїзд.

Транспорт до Осло

У телеграм-каналі "Львів-Осло" волонтери допомагають знайти транспорт до Осло зі Львова. Якщо цікавить автобусний маршрут через Львів і Краків до Осло, підпишіться на телеграм-канал "Краків-Осло | Виїзд у Норвегію для українців". Автобусні маршрути також публікують у групі у Facebook "Біженці з України до Норвегії".

Реклама

/ Фото: Pexels

Рекомендуємо підписатися на групи у Facebook до переїзду в Норвегію – "Українці в Норвегії", "Наші в Норвегії" та "Українські біженці в Норвегії". Зможете запитати місцевих та волонтерів актуальне й отримати швидку відповідь на запитання.

Соціальний захист для емігрантів

Емігрантам з України необхідно подати заяву на захист (притулок), якщо вони хочуть отримати соціальну підтримку країни. Як подати заяву на захист – читайте за посиланням. Біженцям, які планують жити в друзів, не потрібно з’являтися на реєстрацію в Національний центр прибуття.

Реклама

Соціальний захист для емігрантів
Соціальний захист для емігрантів / Фото: Pexels

Українцям, які потребують безплатного житла на тимчасовий період, треба звернутися до поліції. Вона організує транспортування до Національного центру прибуття для реєстрації, де безплатно нададуть їжу, одяг, засоби гігієни, ліжко для сну та їжу для дітей і немовлят.

Скористайтеся додатково сайтом "Прихисток" для пошуку безплатного житла в Норвегії, яке пропонують місцеві.

Реклама

Безплатний транспорт в Осло

Українці безплатно користуються транспортом норвезьких залізничних та автобусних компаній Vy, SJ, Go-Ahead та Airport Express. Міський транспорт для українців в Осло теж безплатний. Достатньо показати український паспорт, щоб проїхатися на трамваї, автобусі чи метро й не заплатити за квиток.

Безплатний транспорт в Осло
Безплатний транспорт в Осло / Фото: Pexels

Норвегія забезпечить найнеобхіднішим біженців з України, але наші земляки мають розуміти, що додаткові потреби вони оплачуватимуть самостійно.

Уряд Норвегія надаватиме підтримку для забезпечення найважливіших життєвих потреб громадян України, насамперед щодо харчування, проживання, доступу до медичних послуг, здобуття початкової, середньої та вищої освіти. Але варто також усвідомлювати, що всі інші потреби мають забезпечувати наші громадяни власним коштом, і що це коштуватиме суттєво більше, ніж в інших європейських країнах. Щоб працевлаштуватися в Норвегії за тим чи іншим фахом, треба буде опанувати норвезьку мову, – написав у Facebook Посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк.

Детальніше про еміграцію до Норвегії читайте на Vogue.ua.

Вас зацікавить попередня стаття про плюси та мінуси статусу біженця в Польщі.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Слава Арестовича
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти