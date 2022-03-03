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Статус беженца – не лучшая идея! Какие плюсы и минусы эмиграции в Польшу

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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3 марта, 09:47
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О необходимых документах для въезда, реалиях эмиграции и "плюшках" для украинцев – в материале

24 февраля после нападения России на Украину жители городов массово эмигрировали в Польшу в поисках безопасного места жительства. Границы переполнены тысячами украинцев, которые более суток стояли и стоят в очередях. Глава МИД Польши Збигнев Рау отметил изданию RMF24, что страна готовится к прибытию миллиона украинцев.

По состоянию на 1 марта в Польше ищут жилище 400 тысяч беженцев с Украины. Каждый день их становится больше! Мы с Лилией Соколюк (волонтеркой-координаркой отдела информации и социальных сетей по правам беженцев фонда в Люблине) расскажем о реалиях эмиграции в Польше, которые следует учесть перед пересечением границы.

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Какие документы необходимы для въезда?

Заграничного биометрического паспорта достаточно для беженцев. Если он отсутствует – воспользуйтесь украинским паспортом. Дети до 16 лет, которые едут с родителями, должны показать свидетельство о рождении.

Дети имеют право пересечь границу с одним из родителей (без официального разрешения другого родителя). Если ребенок едет со знакомыми, то требуется разрешение на выезд, заверенный у нотариуса, одного из родителей.

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Родители, находящиеся за границей, делают аналогичное разрешение у нотариуса и отправляют скан-копию на электронную почту.

Для пересечения границы с животными дополнительные документы не требуются. При необходимости для четвероногих на границе обустроены ветеринарные пункты медицинской помощи.

Украинцы могут слетать в Италию за 89 евро
Украинцы могут слетать в Италию за 89 евро / Фото: Depositphotos

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На что следует обратить внимание на границе?

На границе украинцев по умолчанию пропускают, оформив временное разрешение на пребывание Azyl, а не статус беженца. Причина этому – занятость работников из-за большого количества эмигрантов. Он удостоверяет личность в стране и предоставляет "плюшки" для приезжих.

Примите во внимание: эмигрант не оставляет паспорт на границе и не заполняет дополнительные документы самостоятельно, чтобы получить разрешение Azyl.

/ Фото: скриншот

Срок действия разрешения Azyl – 15 дней. По словам эксперта – это лучшее решение для беженцев с возможностью подумать, как поступить дальше. Azyl не обязывает к конкретным действиям, но украинец будет иметь право находиться в стране, бесплатно жить, питаться, получить одежду и консультации семейного врача.

Куда дальше следует беженец после пройденных пунктов на границе?

После пересечения границы беженца поселят в ближайшем лагере для проживания, где есть свободное место, и обеспечат едой и одеждой. Люди могут отказаться от лагеря, указав об этом на границе, и поехать к знакомым.

Как действовать после получения разрешения Azyl?

В течение 15 дней пребывания в Польше украинцы, которые планируют жить в стране, подают документы в отдел пограничной стражи (Straż Graniczna), чтобы получить статус беженца. В этом официальном статусе есть не только плюсы, но и минусы.

Плюсы:

  • Статус беженца оформляется бесплатно.
  • Жилье предоставляется бесплатно (спальное место в спортзале или любом большом помещении, оборудованном для переселенцев).
  • Бесплатная еда и одежда.
  • Бесплатные консультации у семейного врача (Lekarz internitsa. – Ред.) любого медицинского учреждения.
  • Бесплатный проезд в течение 30 дней в поездах. Единственное требование – предъявление украинского паспорта.
  • Бесплатная "Зеленая карта" для страхования машины в течение 30 дней.
  • Получение социальной выплаты.

/ Фото: Pexels

Минусы:

  • 6 месяцев без возможности трудоустроиться.
  • Забирают паспорт и дают временный документ, удостоверяющий статус беженца.
  • Беженцы не могут открыть счет в банке и активировать симкарту.

Важно: если вы оформляете статус беженца в Польше, сделать аналогичную процедуру в другой стране повторно невозможно. Если вы планируете оформить статус беженца в Германии или Бельгии, пересекайте границу с визой или в режиме безвиза.

Если украинец против статуса беженца, но хочет жить в Польше. Какие другие варианты?

Статус беженца – это не единственная возможность для официального пребывания в Польше. Беженцы, имеющие временное разрешение Azyl, могут оформить в течение 15 дней Карту побыту (Karta pobytu). Этот документ подтверждает личность и его официальный статус в стране (временный или постоянный).

Для ее оформления достаточно декларации о поручении выполнения работы иностранцу (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy). Агентства по трудоустройству приезжих делают декларации за 2 дня (срок их действия – 2 года). Переселенец может официально находиться в стране в течение указанного периода.

/ Фото: Pexels

Важные ссылки для беженцев в Польше

Пункты приема беженцев для поиска жилья, получения пищи, одежды и медицинских услуг по ссылке.

Важная информация для переселенцев по ссылке.

Информационные пункты и телефоны доверия в мегаполисах Польши по ссылке.

ТикТок эксперта Лилии Соколюк, где она рассказывает об эмиграции в Польше, по ссылке.

Информация актуальна в момент публикации.

Напомним, где взять онкопрепараты во время войны с Россией – список контактов и организаций.

Также важно знать, что делать в случае аварий на химическом объекте.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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