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Сколько в Польше еще примут беженцев из Украины – ответил вице-премьер страны

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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30 марта, 10:55
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Несмотря на 2,3 млн беженцев, переехавших в Польшу в марте, страна будет продолжать принимать украинцев столько, сколько потребуется
Украинцы продолжают эмигрировать в Польшу из-за войны, которую начала Россия 24 февраля
Украинцы продолжают эмигрировать в Польшу из-за войны, которую начала Россия 24 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша – самая популярная страна для эмиграции во время войны в Украине. В начале военного положения, на границе люди ждали несколько дней, чтобы добраться до страны. Госпогранслужба сообщала, что Варшава и Краков из-за большого количества мигрантов переполнены. Но Польша готова принимать беженцев столько, сколько потребуется. Об этом сказал вице-премьер-министр Петр Глинский в интервью изданию Politico.

Петр Глинский отметил, что Польша приняла 2,3 млн беженцев за последний месяц. К ним переехало больше беженцев, чем в любую европейскую страну за период войны. За последние дни количество новых эмигрантов уменьшилось, но Польша готовится к следующей "волне".

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У нас есть возможности, и мы все еще готовы принять больше беженцев, – сказал Петр Глинский.

В интервью Петр Глинский отметил, что приоритетным не только для Польши, но и для других стран Запада, должна быть помощь Украине во время войны, которую начала Россия.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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