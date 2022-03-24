Расскажем, как оформить разрешение на проживание, получить финансовую помощь, бесплатное жилье и трудоустроится в стране

Как эмигрировать украинцу в Ирландию – ТОП-7 вопросов на которые вы искали ответы / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" продолжают рассказывать об эмиграции в разные страны мира во время войны в Украине. Недавно вы узнали об особенностях переезда в Эстонию и Великобританию. На очереди – эмиграция в Ирландию: в ТОП-7 вопросах узнаете о самом важном для безопасного переезда.

Как оформить разрешение на временную защиту в Ирландии?

По прибытии в аэропорт Дублина (Ред. – столицы Ирландии), идите к сотруднику миграционной службы на паспортном контроле. Он задаст вам вопросы, касающиеся эмиграции и ваших потребностей. Далее отправит в зону в аэропорту, которая обустроена для беженцев из Украины.

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Министерство юстиции предоставит вам письмо-разрешение, подтверждающее временную защиту в соответствии с Директивой ЕС. Украинец с разрешением будет проживать официально в Ирландии в течение 1 года. Срок разрешения может быть продлен.

Беженец также получит сообщение на телефон с перечнем бесплатных услуг, которые доступны ему, и инструкцию по пользованию.

Почему важно получить персональный номер PPSN?

Если хотите пользоваться государственными услугами и получать социальную выплату, вам необходим идентификационный номер PPSN. Получите его в Службе государственного обеспечения.

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Беженец должен предъявить паспорт, чтобы получить номер PPSN.

Предусмотрена ли финансовая помощь?

Да. Вы получите ее, если будете иметь идентификационный номер PPSN.

/ Фото: Pexels

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Социальная помощь в Ирландии украинцам выплачивается еженедельно в сумме:

₴6650 (максимальная ставка) – лицам в возрасте от 25 лет.

(максимальная ставка) – лицам в возрасте от 25 лет. ₴6650 (максимальная ставка) – лицам в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих самостоятельно.

(максимальная ставка) – лицам в возрасте от 18 до 24 лет, проживающих самостоятельно. ₴3800 (максимальная ставка) – лицам от 18 до 24 лет, которые не проживают самостоятельно.

(максимальная ставка) – лицам от 18 до 24 лет, которые не проживают самостоятельно. ₴4500 – для детей младше 16 лет.

Деньги украинцы будут забирать в местном почтовом отделении.

Как и где найти бесплатное жилье?

Сообщите о необходимости бесплатного жилья работникам миграционной службы. Они отправят вас в аэропорту к Службе размещения международной защиты, которая предложит временное жилье. Если планируете сначала жить у друзей, а потом получить бесплатное жилье, то обратитесь в миграционную службу в удобное для вас время.

Как найти работу?

Украинцы имеют право устроиться на работу после полученного разрешения о временной защите. Ищите работу в Ирландии в телеграм-каналах, где публикуют вакансии от работодателей из разных стран: Good Job и JOB for Russian.

/ Фото: Pexels

Жмите на ссылку ирландского портала Gov.Ie, чтобы найти бесплатные курсы для освоения новых навыков, узнать важное о грантах и профориентации .

Могут ли дети до 18 лет учиться в ирландской школе?

Дети из Украины возрастом от 4 до 18 лет имеют доступ к государственному начальному и среднему образованию. Родителям необходимо обратиться в местную школу, чтобы узнать о наличии свободных мест. Смотрите список школ Ирландии по ссылке.

Служба поддержки образования Tusla по ссылке предоставляет беженцам консультации и помогает найти школу.

Какие медицинские услуги бесплатные?

Украинцы бесплатно получат медицинскую помощь семейного врача или медсестры, стационарную или неотложную помощь, а также вакцинацию, физиотерапию, стоматологические услуги и прочее.

Если у вас хронические болезни, которые необходимо лечить, – сообщите об этом в органы здравоохранения.

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