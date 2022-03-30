Скільки в Польщі ще приймуть біженців з України – відповів віцепрем'єр країни

Попри 2,3 млн біженців, які переїхали до Польщі в березні, країна продовжуватиме приймати українців стільки, скільки буде потрібно

Українці продовжують емігрувати до Польщі через війну, яку розпочала Росія 24 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща – найпопулярніша країна для еміграції під час війни в Україні. На початку воєнного стану, на кордоні люди чекали декілька днів, щоб дістатися до країни. Держприкордонслужба повідомляла, що Варшава та Краків через велику кількість мігрантів переповнені. Але Польща готова приймати біженців стільки, скільки буде потрібно. Про це сказав віцепрем’єр-міністр Пйотр Глинський в інтерв’ю виданню Politico.

Пйотр Глинський зауважив, що Польща прийняла 2,3 млн біженців за останній місяць. До них переїхало найбільше біженців, ніж до будь-якої європейської країни за період війни. За останні дні кількість нових емігрантів зменшилася, але Польща готується до наступної "хвилі".

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У нас є можливості, і ми все ще готові прийняти більше біженців, – сказав Пйотр Глинський.

В інтерв’ю Пйотр Глинський зазначив, що пріоритетним не лише для Польщі, а для інших країн Заходу, має бути допомога Україні під час війни, яку розпочала Росія.

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