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Скільки коштує відпочинок на Синевирі, де знімали фільм з Жаном Рено

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
25 червня, 09:33
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Поціновувачі місця люблять тамтешню природу та досліджувати озеро на плоті. За проживання платять від 250 гривень, а обід – від 200 гривень
Відпочинок на озері Синевир
Відпочинок на озері Синевир / Фото: Depositphotos

Синевир – найбільше та найглибше озеро України, яке входить до топсписку локацій для відвідин! І це попри заборону купатися у водоймі. У новинах "Сьогодні" журналісти розповіли про особливості тамтешнього відпочинку і в скільки він обійдеться. Якщо ви за подорожі Київщиною – читайте автогайд, де ми розповіли про неймовірні локації, які ви оціните!

Гірське озеро Синевир, яке ще називають оком Карпат, розташоване на висоті 1000 метрів над рівнем моря. А його глибина – від 10 до 25 метрів. Локальна природа вражає: його оточують віковічні ялиці та смереки. Тому тут неодноразово знімали кіно, одне з яких – "Останній крок" із Жаном Рено.

На місцевості завжди прохолодніше, аніж у низовині. Але озеро популярне серед туристів будь-якої пори року, а не лише влітку.

Вхід на територію заповідника коштує 30 гривень. За таку ж суму пропонують переплисти з одного берега Синевиру на інший на дерев’яному плоті, щоб розглянути "зіницю" озера. Це ще і єдиний транспорт локації!

В Синевирі купатися, ганяти на човнах та ловити форель, яка там мешкає, – заборонено. Її можете скуштувати в тутешніх колибах. До слова, ціни на повноцінний обід стартують від 200 гривень.

Але не озером єдиним. За 20 км від Синевиру реабілітаційний центр для бурих ведмедів. Трохи далі – гірськолижний курорт Пилипець, який працює і влітку, та водоспад Шипіт. Найкраще пересуватись там власною автівкою або туристичними автобусами. Один день відпочинку із туроператором за таким маршрутом коштує 600 гривень.

Щодо проживання: туристи обирають сільські садиби, готелі та кімнати, яких поблизу Синевиру на будь-який гаманець. Ціна стартує від 250 гривень за економваріант і до 2 тисяч гривень за сучасний номер.

Туристи люблять озеро за його атмосферу та повітря, яке дарує відчуття щастя та наповненості. Надихавшись ним, на березі можна зігрітись теплим чаєм із карпатських трав і лікувальним варенням із соснових шишок. Такі лайфхаки застосовують туристи у червні, бо прохолодно.

Вмикайте сюжет "Сьогодні" та відчуйте атмосферу Синевиру на повну!

Нещодавно ми розповіли про літній відпочинок у Яремче-2021, який люблять українці.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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