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Звуки войны: украинские креативщики переосмыслили гимн россии и собрали его из звуков взрывов, сирен и плача

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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15 марта, 15:22
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Было бы прекрасно, если бы каждый раз, когда мы слышим подобный звук, он автоматически раздавался и в РФ
В Сети появился "Гимн настоящей россии"
В Сети появился "Гимн настоящей россии" / Фото: пресс-служба

Украинские креативщики создали обложку для греческого Vogue, чтобы поддержать людей в борьбе против российской военной агрессии. Новой инициативой, которая набирает популярность в интернете, стал "Гимн настоящей россии".

24 февраля россия напала на Украину и развязала преступную войну. В 4 утра миллионы украинцев проснулись, увы, не от будильников, а от громких звуков взрывов. С того дня мы спим, едим, выгуливаем собак, укладываем и рожаем детей под звуки авианалетов, ракетных ударов, танковых залпов и бесконечной стрельбы. Чтобы поддержать Украину и осудить преступные действия агрессора, украинское креативное сообщество и музыкальный продакшен Roger Leao & 7CS переосмыслили гимн российской федерации.

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Anthem of True Russia собрали из звуков взрывов, ракетных ударов, танковых залпов, сирен воздушной тревоги, стрельбы, криков и плача. Настоящие звуки. Все они взяты из сотен документальных видеозаписей из Украины.

Послушать Anthem of True Russia можно по ссылке.

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Напомним, что запрещено публиковать в социальных сетях во время войны – не помогайте РФ!

Также читайте: 91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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