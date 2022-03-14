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"Воля": украинцы создали обложку для греческого глянца Marie Claire

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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14 марта, 20:44
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Так редакция журнала решила поддержать украинский народ и креативщиков, среди которых фотографы, дизайнеры, стилисты и многие другие
На обложке Marie Claire Greece написали украинское слово "Воля"
На обложке Marie Claire Greece написали украинское слово "Воля" / Фото: Marieclaire

Вслед за Vogue и другие международные глянцевые издания посвящают свои номера Украине. Так, апрельский номер греческого Marie Claire вышел в поддержку нации, которая одна в мире может бороться против тирании путина и россии.

На обложке нового номера запечатлен журавль на фоне чистого голубого неба с белоснежными облаками, как символ безопасности и процветания в украинской народной традиции. Еще одним знаковым элементом обложки стало украинское слово "Воля". Тему номера редакция посвятили креативщикам Украины и их работам.

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Обложка апрельского номера Marie Claire Greece
Обложка апрельского номера Marie Claire Greece / Фото: Marieclaire

Новый апрельский номер Marie Claire Greece посвящен Украине, поддержке ее народа во время этой трагедии и представлению творческих сил этой прекрасной страны в моде, фотографии и искусстве, – сказано в официальном релизе.

Над обложкой работала команда украинцев – фотограф Стефан Лисовский под редакцией Нади Шаповал.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

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