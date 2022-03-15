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Не помогайте РФ! Что запрещено публиковать в социальных сетях во время войны

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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15 марта, 12:45
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Опубликованное фото ракеты в Instagram, попавшей в дом, будет способствовать работе рашистов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

24 февраля началась война России против Украины. Десятки событий происходят на украинской земле каждый день. Люди часто делятся увиденным в Сети, не догадываясь, что одна публикация способна помочь рашистам продумать следующее наступление. Свобода слова в Украине – прежде всего, но в военное время для безопасности есть ограничения на распространение определенной информации. Что запрещено публиковать в социальных сетях, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр на странице в Facebook.

Какую информацию запрещено разглашать в Сети?

1. Наименование воинских частей (подразделений) и других военных объектов в районах выполнения боевых (специальных) задач, географические координаты мест их расположения.

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2. Численность личного состава воинских частей (подразделений).

3. Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и места хранения.

4. Описания, изображения и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.

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5. Информация об операциях (боевых действиях), проводимых или планируемых.

6. Информация о системе охраны и обороны военных объектов и средств защиты личного состава, вооружения и военной техники, которые используются (кроме тех, которые видимы или очевидно выражены).

7. Порядок привлечения сил и средств для выполнения боевых (специальных) задач.

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/ Фото: Instagram: alexlourie.photo

8. Информация о сборе данных разведки (способы, методы, силы и привлекаемые средства).

9. Информация о перемещении своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).

10. Информация о военных частях (подразделения), методике или тактике их действий.

11. Информация о проведении уникальных операций с указанием приемов и способов, которые использовались.

12. Информация об эффективности сил и средств РЭБ противника.

13. Информация об отложенных или отмененных операциях.

14. Информация о пропавшем или сбитом самолете или пропавшее судно и поисково-спасательные операции, которые планируются или производятся.

15. Информация о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применение войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защиту информации).

16. Фото- и видеосъемка и другая наглядная информация с представителями незаконных вооруженных формирований.

Учтите следующее, если не хотите помогать врагу уничтожать города и села Украины:

  • в соцсетях, публичных выступлениях и комментариях для СМИ не называйте точные цели и пораженные объекты.
  • не сообщайте о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники ВСУ с указанием населенных пунктов

Не стоит, как один из мэров заявлять, что у нас нет ПВО на конкретном участке фронта и указывать географические данные. Не надо, как еще один из мэров говорить публично, что для заезда в город осталась безопасна только одна дорога и называть, какая именно (люди между собой и без этих заявлений найдут, как передать такую информацию). Такие подробные сообщения помогают врагу и ставят под дополнительную угрозу ваши населенные пункты, – отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

/ Фото: Pexels

Ситуативные примеры, которые не следует употреблять:

  • "Ракета попала в школу #7".
  • "Ракета попала в склад рядом с аэродромом."
  • "Ракетой целились в вокзал, но попали в больницу, которая находится неподалеку".

Соблюдайте информативные ограничения во время военного периода. Не забывайте, что ваш Instagram является открытым источником и может служить подсказкой для формирования дальнейшего наступления рашистов.

80% развединформации отрабатывается из открытых источников. И такие сообщения позволяют врагу корректировать огонь по вашим же населенным пунктам. Если вы сообщаете, что целили в один объект, но не попали, то враг может сделать это во второй раз или попасть, – отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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