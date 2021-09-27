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Путешествия делают людей счастливее. Вот 4 научных доказательства

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
27 сентября, 17:05
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27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Мы расскажем о 4 исследованиях, аргументирующих, что путешествия сделают вас чуточку счастливее
Путешествия делают людей счастливее. Вот 4 научных доказательства
Путешествия делают людей счастливее. Вот 4 научных доказательства / Фото: Pixabay

Недавно мы также рассказывали о 5 must do, которые необходимо сделать в Риме каждому.

Путешествия делают людей на 7% счастливее

Доцент Школы гостиничного бизнеса Чун-Чу Чен при Университете штата Вашингтон провел исследование, чтобы выяснить, как туризм влияет на людей и почему одни путешествуют чаще других. В журнале Tourism Analysis опубликовали результаты опроса, один из которых аргументирует важность туризма в жизни людей.

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Путешествия делают людей на 7% счастливее
Путешествия делают людей на 7% счастливее / Фото: Pexels

Участие приняли 500 респондентов. Участники исследования, которые чаще путешествовали на расстоянии не менее 75 миль от дома чувствовали себя на 7% счастливее тех, кто редко или вообще не путешествовал.

Путешествия положительно влияют на развитие отношений между партнерами

U.S. Travel Association провела исследование между влюбленными парами, чтобы узнать, положительно ли влияют общие трипы на их отношения. Результаты опубликовали в онлайн-журнале. Исследование показало, что пары, которые вместе путешествуют, имеют счастливее отношения по сравнению с респондентами, которые не путешествовали.

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Путешествия положительно влияют на развитие отношений между партнерами
Путешествия положительно влияют на развитие отношений между партнерами / Фото: Pexels

  • 86% респондентов, путешествующих вместе, считают, что в их отношениях присутствует романтика. Влюбленные, которые не путешествуют вместе, имеют более низкий показатель романтики в отношениях – только 73%.
  • 94% респондентов, путешествующих вместе, сообщили, что считают своего партнера близким человеком. Пары, которые не путешествуют вместе, имеют ниже показатель – 86%.

Пары, которые путешествуют отдельно, чаще расходятся

U.S. Travel Association также опубликовала результат исследования в онлайн-журнале, которое намекает, что путешествия – лучший психолог для влюбленных. Ведь пары, которые путешествовали отдельно, чаще разводились, чем те, кто ехал в путешествие вместе.

Пары, которые путешествуют отдельно, чаще расходятся
Пары, которые путешествуют отдельно, чаще расходятся / Фото: Pexels

  • 21% респондентов, которые не путешествуют вместе, считают, что их проблемы в отношениях никогда не решатся. У людей, путешествующих вместе показатель ниже – только 13%.
  • 30% респондентов, которые не путешествуют вместе, заявили, что хотели бы, чтобы у их партнера больше времени и энергии для досуга, по сравнению с 23% респондентов, путешествующих вместе.

Лишь одна мысль об отпуске делает человека счастливее

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Старший преподаватель по туризму в Университете прикладных наук Брэда в Нидерландах Джерон Навин хотел исследовать, чувствует ли себя человек счастливее в отпуске и во время его планирования. Результаты исследования опубликовали на сайте Springer Link.

Лишь одна мысль об отпуске делает человека счастливее
Лишь одна мысль об отпуске делает человека счастливее / Фото: Pexels

После опрошенных 1530 голландцев, среди которых 974 отдыхали, было исследовано, что перед планированием отпуска люди чувствуют себя счастливее по сравнению с теми, кто не планирует отпуск и не отвлекается от рутины.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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