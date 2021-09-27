27 вересня відзначають Всесвітній день туризму. Ми розповімо про 4 дослідження, які аргументують, що подорожі зроблять вас трішки щасливішими

Подорожі роблять людей щасливішими. Ось 4 наукових докази / Фото: Pixabay

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Подорожі роблять людей на 7% щасливішими

Доцент Школи готельного бізнесу Чун-Чу Чен при Університеті штату Вашингтон провів дослідження, щоб вияснити, як туризм впливає на людей та чому одні подорожують частіше за інших. В журналі Tourism Analysis опублікували результати опитування, один із яких аргументує важливість туризму в житті людей.

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Подорожі роблять людей на 7% щасливішими / Фото: Pexels

Участь взяли 500 респондентів. Учасники дослідження, які частіше подорожували на відстані не менше ніж 75 миль від дому відчували себе на 7% щасливіші від тих, хто рідко, або взагалі не мандрував.

Мандрівки позитивно впливають на розвиток стосунків між партнерами

U.S. Travel Association провела дослідження між закоханими парами, щоб дізнатися, чи позитивно впливають спільні тріпи на їх стосунки. Результати опублікували в онлайн-журналі. Дослідження показало, що пари, які разом подорожують, мають щасливіші стосунки в порівнянні з респондентами, які не мандрували.

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Мандрівки позитивно впливають на розвиток стосунків між партнерами / Фото: Pexels

86% респондентів, які подорожують разом, вважають, що в їх стосунках присутня романтика. Закохані, які не мандрують разом, мають нижчий показник романтики в стосунках – лише 73%.

94% респондентів, які подорожують разом, повідомили, що вважають свого партнера близькою людиною. Пари, які не мандрують разом мають нижчий показник – 86%.

Пари, які подорожують окремо, частіше розходяться

U.S. Travel Association також опублікувала результат дослідження в онлайн-журналі, яке натякає, що подорожі – найкращий психолог для закоханих. Бо пари, які подорожували окремо, частіше розлучалися, ніж ті, хто їхав у мандрівку разом.

Пари, які подорожують окремо, частіше розходяться / Фото: Pexels

21% респондентів, які не подорожують разом, вважають, що їх проблеми в стосунках ніколи не вирішаться. В людей, які мандрують разом показник менший – лише 13%.

30% респондентів, які не подорожують разом, заявили, що хотіли б, щоб у їх партнера було більше часу та енергії для дозвілля, в порівнянні з 23% респондентів, які подорожують разом.

Лише одна думка про відпустку робить людину щасливішою

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Старший викладач з туризму в Університеті прикладних наук Бреда в Нідерландах Джерон Навін мав на меті дослідити, чи почувається людина щасливішою у відпустці та під час її планування. Результати дослідження опублікували на сайті Springer Link.

Лише одна думка про відпустку робить людину щасливішою / Фото: Pexels

Після опитаних 1530 голландців, 974 серед яких відпочивали було досліджено, що перед плануванням відпустки люди почувають себе щасливішими в порівнянні з тими, хто не планує відпустку та не відволікається від рутини.

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