Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта

Что ждет украинцев

Зеленская о муже

Выпускной 2022

Новая пандемия?

Суперфуд по-украински

I love Kyiv
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Корм для животных? Стало известно, у кого Россия украла лого для замены McDonald's (фото)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 15:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Животная тематика вдохновила на создание лого для сети "Вкусно и точка", сделав ее посмешищем. Теперь понятно, как в РФ уважают своих клиентов
Россия украла лого "обновленного" Mcdonald's - в Сети негодуют
Россия украла лого "обновленного" Mcdonald's - в Сети негодуют / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия снова факапит! В этот раз лого для замены Mcdonald's под названием "Вкусно и точка", локальные "профи" сплагиатилы у португальской компании Matosmix, которая производит корм для животных. Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.

Креативная команда вдохновилась животной тематикой, чтобы создать лого для "российского" McDonald's. Сравнивая брендинг Matosmix (слева) и "Вкусно и точка" (справа), заметны похожие графические элементы. Но пропорции "нового" лого для российской сети изменили.

Реклама

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Денис Казанский публично высмеял команду, работавшую над созданием лого.

Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо Макдональдса, оказался украденный в португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных. Кормов. Для. Животные. Да, это не шутка... Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи, – написал журналист.

Мы также рассказывали, что киевское заведение готовит грандиозное празднование ко дню смерти Путина. Будут наливать бесплатно шампанское.

Реклама

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять