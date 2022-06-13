Корм для животных? Стало известно, у кого Россия украла лого для замены McDonald's (фото)

Животная тематика вдохновила на создание лого для сети "Вкусно и точка", сделав ее посмешищем. Теперь понятно, как в РФ уважают своих клиентов

Россия украла лого "обновленного" Mcdonald's - в Сети негодуют / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия снова факапит! В этот раз лого для замены Mcdonald's под названием "Вкусно и точка", локальные "профи" сплагиатилы у португальской компании Matosmix, которая производит корм для животных. Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.

Креативная команда вдохновилась животной тематикой, чтобы создать лого для "российского" McDonald's. Сравнивая брендинг Matosmix (слева) и "Вкусно и точка" (справа), заметны похожие графические элементы. Но пропорции "нового" лого для российской сети изменили.

Реклама

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Денис Казанский публично высмеял команду, работавшую над созданием лого.

Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо Макдональдса, оказался украденный в португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных. Кормов. Для. Животные. Да, это не шутка... Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи, – написал журналист.

Мы также рассказывали, что киевское заведение готовит грандиозное празднование ко дню смерти Путина. Будут наливать бесплатно шампанское.