Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 💲 Что с долларом?

Что ждет украинцев

Зеленская о муже

Выпускной 2022

Новая пандемия?

Суперфуд по-украински

I love Kyiv
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

"Это колхозное дно" – популярная российская блогерша раскритиковала новый McDonald's, унизив земляков

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 12:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Обновленные логотип и название сети возмутили Карину Нигай. Ксения Собчак подлила масла в огонь
Популярная российская блогерша раскритиковала новый McDonald's
Популярная российская блогерша раскритиковала новый McDonald's / Фото: Коллаж: Сегодня

В мае "вирусились" новости о выборе названия для обновленного McDonald's в России. Рассматривали варианты: "Свободная касса", "Весело и вкусно", "Только так", "Именно тот", "Москотлета", Mosburger, RUSDONALD&S, "Роскотлета" и "Мосдональдс. Но 12 июня открыли обновленную фастфудную под неожиданным названием "Вкусно и точка". Фэшн-дива и блогер Карина Нигай захейтила нейминг и дизайнеров лого в Инста-сторис перед аудиторией 2,9 млн подписчиков.

Лого "Вкусно и точка" не похоже на культовое макдональдское. На темно-зеленом фоне разместили красный круг с двумя деталями, напоминающими картофель фри. Карина Нигай унизила работу дизайнеров и креативщиков, назвав ее "колхозным дном".

Реклама

Это колхозное дно. У нас в стране миллионы талантливых людей. Кто выбрал это лого и название, – написала Карина Нигай в Инста-сторис.

Нового Рональда Макдональда бренда "Вкусно и точка" фэшн-дива сравнила с неординарным луком певицы Кристины Агилеры на концерте. Звезда была одета в зеленые доспехи и пояс с искусственным пенисом со стразами, публично поддержав представителей ЛГБТК+.

Реклама

Журналист Ксения Собчак тоже "закопала" новый российский McDonald's, написав, что название и логотип не приживутся.

Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов, вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все все равно будут говорить "Макдоналдс", – написала Ксения Собчак в Telegram-канале.

До конца июня в России откроют примерно 200 обновленных McDonald's.

Мы рассказывали, что киевское заведение готовит грандиозное празднование ко дню смерти Путина. Будут наливать бесплатно шампанское.

Реклама

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять