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В день смерти Путина – бесплатное шампанское. Киевский ресторан готовится к грандиозному празднованию

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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2 мая, 12:48
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Ресторан Under Wonder вдохновился смертью Сталина, которую в вашингтонском заведении "1203" праздновали, угощая посетителей борщом
В день смерти Путина – бесплатное шампанское
В день смерти Путина – бесплатное шампанское / Фото: Коллаж: Сегодня

Ресторанный бизнес Украины не только поддерживает граждан во время войны, угощая безвозмездными обедами, но и готовится к смерти Путина. В Instagram киевского заведения современной итальянской кухни Under Wonder сообщили о бесплатном шампанском для посетителей в день смерти Путина.

Украинцы с нетерпением ждут дня, когда услышат с экранов телевизоров о смерти Путина. После объявленной инициативы ресторана Under Wonder и фотографа Руслана Лобанова они визуализируют желаемую дату с бокалом шампанского в руке.

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На идею команду вдохновило славноизвестное празднование 1953-го, когда в вашингтонском ресторане "1203" угощали посетителей безвозмездным борщом по случаю смерти Сталина.

Ресторан Under Wonder вдохновился смертью Сталина
Ресторан Under Wonder вдохновился смертью Сталина / Фото: скриншот

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Кроме бесплатного шампанского, посетителей удивят артпроектом, над которым работает команда.

Мы также рассказывали, что в Швейцарии выпустили водку Vodka Zelensky для помощи Украине.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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