В день смерти Путина – бесплатное шампанское. Киевский ресторан готовится к грандиозному празднованию

Ресторанный бизнес Украины не только поддерживает граждан во время войны, угощая безвозмездными обедами, но и готовится к смерти Путина. В Instagram киевского заведения современной итальянской кухни Under Wonder сообщили о бесплатном шампанском для посетителей в день смерти Путина.
Украинцы с нетерпением ждут дня, когда услышат с экранов телевизоров о смерти Путина. После объявленной инициативы ресторана Under Wonder и фотографа Руслана Лобанова они визуализируют желаемую дату с бокалом шампанского в руке.
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На идею команду вдохновило славноизвестное празднование 1953-го, когда в вашингтонском ресторане "1203" угощали посетителей безвозмездным борщом по случаю смерти Сталина.
Кроме бесплатного шампанского, посетителей удивят артпроектом, над которым работает команда.
Мы также рассказывали, что в Швейцарии выпустили водку Vodka Zelensky для помощи Украине.