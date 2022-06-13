Корм для тварин? Стало відомо, у кого Росія вкрала лого заміни McDonald's (фото)

Тваринна тематика надихнула на створення лого для мережі "Смачно і крапка", зробивши її посміховиськом. Тепер зрозуміло, як у РФ поважають своїх клієнтів

Росія вкрала лого "оновленого" Mcdonald's - у Мережі обурюються / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія знову факапить! Цього разу лого для буцімто "нового" Mcdonald's під назвою "Смачно і крапка" локальні "профі" сплагіатили в португальської компанії Matosmix, яка виготовляє корм для тварин. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Facebook.

Креативна команда надихнулася тваринною тематикою, щоб створити лого для "вітчизняного" Mcdonald's. Порівнюючи брендинг Matosmix (ліворуч) та "Смачно і крапка" (праворуч), помітні схожі графічні елементи. Але пропорції "нового" лого для російської мережі змінили.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Денис Казанський привселюдно висміяв команду, яка працювала над створенням лого.

Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює в Росії замість Макдональдса, виявився вкрадений у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин. Кормів. Для. Тварини. Так, це не жарт... Давно кажу, що ніяка антиросійська пропаганда не потрібна. Вони прекрасно справляються самі, без сторонньої допомоги, – написав журналіст.

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