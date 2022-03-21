Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Медицинская помощь

Украинцы за границей

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

В Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. Как воспользоваться

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 19:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Онлайн-встречи будут проходить в ZOOM в группах не более 10 участников с ведущим-психологом
В Украине стартовал проект бесплатной психологической поддержки для детей и взрослых "Поруч"
В Украине стартовал проект бесплатной психологической поддержки для детей и взрослых "Поруч" / Фото: pixabay.com

Мы говорим, что никогда не будем прежними, но не представляем, насколько глубоки переживания наших детей или у них даже психологическая травма, несмотря на то, что кажется, будто все в порядке. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с Министерством образования и науки Украины, Украинским институтом когнитивно-поведенческой терапии и Всеукраинским общественным центром "Волонтер" запустили проект психологической поддержки "ПОРУЧ".

Проект "ПОРУЧ" – это группы психологической поддержки для подростков и родителей, пострадавших от войны. Психологи, вызвавшиеся помогать им, будут делать это бесплатно в режимах онлайн и офлайн, чтобы опыт граждан Украины не остался непреодолимой травмой на всю жизнь.

Реклама

Онлайн-встречи будут проходить в ZOOM, но не одни на один, а в группах не более 10 участников с ведущим-психологом. Участие – абсолютно бесплатное, а удобное время будет согласовываться с каждым участником.

В Украине стартовал проект бесплатной психологической поддержки для детей и взрослых
В Украине стартовал проект бесплатной психологической поддержки для детей и взрослых / Фото: mon.gov.ua/ua

На этих встречах дети смогут поделиться переживаниями о событиях, почувствовать поддержку других участников группы и специалистов, а также найти способы поддерживать себя и близких в сложные времена, побыть в сообществе людей, которые понимают и поддерживают друг друга. Заполнить заявку можно здесь.

Реклама

Психологи проекта "ПОРУЧ" помогают не только подросткам, но и родителям, поскольку им сейчас приходится заниматься не только своим психическим здоровьем и состоянием, но и состоянием детей, а это вдвое тяжелее.

Таким образом взрослые будут обсуждать, как правильно поддержать себя и близких, управлять эмоциями в сложные времена, унять боль, найти себя в новых жизненных условиях, планировать во времена неопределенности и где найти ресурсы для этого. Принять участие можно по ссылке.

Важно! В проекте задействованы как профессиональные психологи с навыками помощи людям, пережившим войну, так и те, кто стремится профессионально подготовиться и приступить к сверхважной в это время работе. Психологи, которые желают присоединиться к проекту, могут заполнить анкету и тоже стать чьим-то "спасательным кругом". Не проходите мимо! Сейчас каждый из нас очень важен и нужен!

Реклама

Также смотрите: как вывести ребенка из шока и минимизировать стресс от эвакуации – советы психолога

Напомним, почему ненавидеть россиян – нормально. Мнение психотерапевта

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять