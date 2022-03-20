Почему ненавидеть россиян – нормально. Мнение психотерапевта

Я виню в войне всех россиян. У многих из нас возникает вопрос – хорошо или плохо это. Читайте, что объясняет психотерапевт

Нормально ли ненавидеть россиян во время войны в Украине? / Фото: Коллаж: Сегодня

88% украинцев негативно относятся к Российской Федерации. Еще 49% считают, что в войне против Украины виновны все, кто проживает в России – руководство, элиты и народ. Такие данные публикует исследовательская компания Gradus Research.

Почему негативное отношение ко всем россиянам из-за войны, которая началась 24 февраля – это абсолютно нормально – в нашем материале.

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Споры о независимости Украины

Очень скоро вы очутитесь в полной изоляции от мира. А быть "русским" будет звучать позорно. Это клеймо будет на каждом из вас. А еще я знаю, вы ничего не сделаете. Ни один из вас не способен сделать что-то, чтобы остановить кровавую войну, которую ведет против моей страны ваша.

Это часть письма, которое на своей странице в Facebook опубликовала киевлянка Анна. Адресовала его своим российским родственникам. Среди прочего, рассказала про обстрелы Киева, страх за близких и – пропасть между украинцами и россиянами. Делится: хотела, чтобы они поняли, что именно происходит.

Тетя в ответ прислала мне картинку с цитатой Геббельса про бандеровцев. Дядя авторитетно заявил, что по жилым домам стреляют ВСУ. Брат иронично добавил, что "у нас хотя бы ОБЖ и военная кафедра были, а у вас что?". Сестра весь день 23 февраля выкладывала фотографии своего сына в буденовке с красной звездой, а когда началась война, она просто испарилась, как будто мы чужие и никогда не общались.

Анна – коренная киевлянка. Рассказывает: родители с детства воспитывали в ней, ее брате и сестре любовь к Украине. Из Киева в Москву переехали родные брат и сестра матери Анны: поехали туда учиться, остались жить, создали семьи, там же родились их дети. Со своими двоюродными братьями и сестрами, рассказывает девушка, она проводила много времени вместе: семья часто встречалась то в Киеве, то в Москве.

Единственная тема в которой у нас всегда расходились мнения и были споры – тема независимости Украины и все вокруг нее. Мне кажется, что они слишком близко к сердцу воспринимали наше решение о выходе из Советского союза, как будто этим мы их лично обидели. Они коверкали даже слово "независимость", меня, ребенка, это всегда раздражало. Как-то раз после поездки в Крым (это было в 2002-2003 годах) брат обмолвился, что, мол, Крым-то "исконно их". Я еще как-то искренне рассмеялась, восприняла это как полную чушь. Теперь понимаю, что им в голову это вкладывали очень давно.

Мем, который появился, как ответ на слова Путина о истории Украины / Фото: facebook.com/memagrammm

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И во время Оранжевой революции, и Революции достоинства, рассказывает Анна, из Москвы звонили и давали советы, что делать, якобы, "лучше знают и понимают ситуацию". После аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс ездить в Украину из российской столицы родственники практически перестали.

До весны 2015 у нас еще были прямые перелеты Киев-Москва и я "психанула": решила, что дочь моя растет, и почти никого из них не знает. Взяла ее и мы полетели в "Мордор". Конечно же, наши встречи всегда были очень душевными, но когда основные темы обсудили, как же ни затронуть нашу "любимую"? Вот и получилась у нас тогда "задушевная застольная беседа" в Бирюлево. За столом одна киевская девочка дает отпор пятерым напичканным пропагандой москвичам. Тогда они еще не сильно признавались про намеренную аннексию Крыма, а от вооруженных сил России на Донбассе и вовсе открещивались.

С 24 февраля 2022, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, никто из Москвы так и не написал, говорит Анна. Поэтому через неделю решила обратись к ним самостоятельно, а потом – выложила письмо в Фейсбук.

Я абсолютно уверена, что они сейчас поддерживают войну против Украины. Они даже в душе радуются, ликуют, что "непослушная Украина" наконец-то будет наказана за неповиновение.

Нормально ли обвинять в войне всех россиян?

Чувствовать любые эмоции, в том числе и ненависть, – абсолютно нормально, утверждает психотерапевт Александр Савчин. Объясняет и почему так остро можно реагировать в отношении всего населения другой страны.

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Во время войны в целом происходит деление на "мы" и "они". Корнями это уходит еще в нашу племенную историю. В частности, в этой войне разделение на "мы-они" культивировалось достаточно долго, например, за счет языкового вопроса, или наоборот утверждений о том, что "мы – братские народы". Сейчас мы видим жесткий и кошмарный апогей. Так и появляются соответствующие сантименты: мы – хорошие, они – плохие. Также во время войны, если нужно сражаться, должна отключаться эмпатия к врагу. Если ты симпатизируешь и сочувствуешь ему, ты не можешь его убить. А, поскольку сейчас практически все население Украины столкнулось с войной, то, соответственно кажется, что все население России участвует.

Мем, который появился в соцсетях, как реакция на мнение россиян о войне в Украине / Фото: facebook.com/memagrammm

Также, по словам Александра Савчина, во время войны у людей начинает работать еще один механизм: чувство справедливости и соразмерности.

На нашей территории происходят жестокие вещи: массово убивают гражданских, разрушают здания, совершают зверства. Что с другой стороны? Люди видят, что россияне иногда выходят на митинги, а бывает, говорят, что им страшно сделать даже это. И такую ​​реакцию мы видим даже со стороны более "продвинутых" россиян. Они говорят: "Мы посылаем вам поддержку, мы ментально с вами". В целом это нормально отправлять поддержку. Но в этой ситуации существует просто критическая несоразмерность. В Украине речь идет о жизни невинных людей. А что мы видим с другой стороны? И образуется пропасть, вызывающая еще один шквал эмоций.

Дополнительное возмущение вызывает и тот факт, что в России есть люди, которые выражают свою поддержку войне в Украине. Поэтому эмоций настолько много, что они распространяются уже не только на руководство России или военных, но и на все население. И злость – это реакция на всю боль, страдания и ужас, которые чувствуют украинцы.

В то же время, важно понимать причины своих эмоций и находить способы их выражения.

Способы выражения эмоций

Активная деятельность (заниматься чем-то полезным для себя и других людей).

Освобождение своих чувств:

- экспрессивный способ: рассказать об эмоциях кому-то, громко покричать в одиночестве, при помощи физических действий (побить боксерскую грушу, разорвать газету);

- творческий способ – рисование, игра на музыкальных инструментах.

Поддерживать других людей и получать поддержку от них.

Анна же, в свою очередь, историю про свои отношения с родственниками из России заканчивает так:

Я пока что не решила, как поступлю после нашей победы. Один вариант: спустя какое-то время, когда они уже долго будут в изоляции, в бедности, с массовыми репрессиями, я позвоню им и спрошу: "Вы там живы?". А на их утвердительный ответ скажу: "Я рада, теперь живите с этим". Хотя хочется посмотреть на их реакцию, когда победим, их прозрение, признание своих ошибок. Но я не верю, что их прозрение возможно.

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