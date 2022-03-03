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Полезные чат-боты в Telegram, помогающие преодолевать врага

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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3 марта, 11:39
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Здесь вы сможете передать сведенья о передвижении, сообщить о метках, найти ближайшее укрытие и заблокировать фейковые каналы
Чат-боты, спасающие жизнь
Чат-боты, спасающие жизнь / Фото: pixabay.com

Вторжение России, день восьмой. Враг продолжает атаковать. Кажется, пришло время иди в наступление — защищались мы достаточно долго, 8 лет. Сейчас каждый должен сделать то, что в его силах, для того, чтобы мы выиграли эту войну. Делимся чат-ботами, которые помогут сохранить жизни.

За несколько последних дней каждый из нас ощутил на себе психологическое давление, с помощью которого враг пытается пошатнуть нашу веру в себя. Но на каждую силу есть противодействующая сила.

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  • https://t.me/stop_russian_war_bot — здесь вы сможете передать сведения о местах дислокации, передвижения, объемах военной техники и личном составе оккупанта. Указанные сведения будут немедленно переданы в Штаб Вооруженных Сил Украины. По вашим координатам немедленно нанесут удар по противнику.
  • https://t.me/ukraine_avanger_bot — это бот киберполиции для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.
  • https://t.me/safe_space_ua_bot — этот канал покажет ближайшие укрытия, но пока только в Киеве.
  • https://t.me/stopdrugsbot — с помощью этого бота можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профили, распространяющие дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ.

Напомним, как уберечь психологическое здоровье ребенка во время войны – 8 эффективных советов.

Также вы должны знать: круглосуточная правительственная горячая линия – 1545: чем там могут помочь

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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