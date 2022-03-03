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Корисні чат-боти в Telegram, які допомагають долати ворога

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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3 березня, 11:39
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Тут ви зможете передати відомості про пересування, повідомити про мітки, знайти найближче укриття та заблокувати фейкові канали
Чат-боти, які рятують життя
Чат-боти, які рятують життя / Фото: pixabay.com

Вторгнення Росії, день восьмий. Ворог продовжує атакувати. Здається, настав час іди в наступ — захищалися ми досить довго, 8 років. Зараз кожен має зробити те, що в його силах, щоб ми виграли цю війну. Ділимося чат-ботами, які допоможуть зберегти життя.

За кілька останніх днів кожен із нас відчув на собі психологічний тиск, за допомогою якого ворог намагається похитнути нашу віру в себе. Але на кожну силу є протидіюча сила.

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  • https://t.me/stop_russian_war_bot — тут ви зможете передати відомості про місця дислокації, пересування, обсяги військової техніки та особовий склад окупанта. Вказані відомості будуть негайно передані до Штабу Збройних Сил України. За вашими координатами негайно завдадуть удару по противнику.
  • https://t.me/ukraine_avanger_bot — це бот кіберполіції для повідомлень про виявлені позначки, які окупанти залишають на дорогах.
  • https://t.me/safe_space_ua_bot — цей канал покаже найближчі укриття, але поки що лише у Києві.
  • https://t.me/stopdrugsbot — за допомогою цього бота можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію про місця дислокацій ЗСУ.

Нагадаємо, як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад.

Також ви повинні знати: цілодобова урядова гаряча лінія – 1545: чим там можуть допомогти

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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