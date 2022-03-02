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Круглосуточная правительственная горячая линия – 1545: чем там могут помочь

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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2 марта, 21:38
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Куда звонить, чтобы помогли в этой страшной ситуации? Правительство запустило колл-центр и горячую линию. Какие вопросы там помогут решить
Куда звонить - круглосуточная правительственная горячая линия
Куда звонить - круглосуточная правительственная горячая линия / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

В результате войны, которую развязал агрессор – Россия и ее Путин, многие украинцы столкнулись с жизненно важными вопросами. Чтобы их решить, власти нашей страны запустили круглосуточную горячую линию – 1545!!!

Звонки со всей территории Украины по сети фиксированной связи "Укртелеком", а также телефонов мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина", "Лайфселл" – бесплатные.

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Для граждан Украины, которые находятся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи, если вы звоните с территории другого государства.

Круглосуточная правительственная "горячая линия" – 1545
Круглосуточная правительственная "горячая линия" – 1545 / Фото: kmu.gov.ua

Какие вопросы помогут решить:

  • проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением;
  • повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;
  • эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения России в Украину;
  • потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
  • потребности в лекарстве;
  • потребности в горючем;
  • вопросы социальных выплат, получение пенсий;
  • проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.

Сайт правительственного контактного центра: https://ukc.gov.ua.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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