Круглосуточная правительственная горячая линия – 1545: чем там могут помочь

Куда звонить, чтобы помогли в этой страшной ситуации? Правительство запустило колл-центр и горячую линию. Какие вопросы там помогут решить

Куда звонить - круглосуточная правительственная горячая линия / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

В результате войны, которую развязал агрессор – Россия и ее Путин, многие украинцы столкнулись с жизненно важными вопросами. Чтобы их решить, власти нашей страны запустили круглосуточную горячую линию – 1545!!!

Звонки со всей территории Украины по сети фиксированной связи "Укртелеком", а также телефонов мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина", "Лайфселл" – бесплатные.

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Для граждан Украины, которые находятся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи, если вы звоните с территории другого государства.

Круглосуточная правительственная "горячая линия" – 1545 / Фото: kmu.gov.ua

Какие вопросы помогут решить:

проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением;

повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;

эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения России в Украину;

потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам;

потребности в лекарстве;

потребности в горючем;

вопросы социальных выплат, получение пенсий;

проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.

Сайт правительственного контактного центра: https://ukc.gov.ua.

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