Круглосуточная правительственная горячая линия – 1545: чем там могут помочь

В результате войны, которую развязал агрессор – Россия и ее Путин, многие украинцы столкнулись с жизненно важными вопросами. Чтобы их решить, власти нашей страны запустили круглосуточную горячую линию – 1545!!!
Звонки со всей территории Украины по сети фиксированной связи "Укртелеком", а также телефонов мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина", "Лайфселл" – бесплатные.
Для граждан Украины, которые находятся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи, если вы звоните с территории другого государства.
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Какие вопросы помогут решить:
- проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением;
- повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;
- эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения России в Украину;
- потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
- потребности в лекарстве;
- потребности в горючем;
- вопросы социальных выплат, получение пенсий;
- проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.
Сайт правительственного контактного центра: https://ukc.gov.ua.
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