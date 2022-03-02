Дети, которые видели войну, могут иметь психологические травмы в будущем. Как не допустить этого – рассказываем

Как уберечь психологическое здоровье ребенка во время войны - 8 эффективных советов / Фото: Instagram: alexlourie.photo

Россия 7 день подряд воюет против Украины. Мир в Сети видит шокирующие фото, где малыши рождаются в метро, а родители с маленькими детьми ночуют в бомбоубежищах без нормальных условий. Просыпаться в холодном подвале и слышать звук обстрелов для детей – это стресс. Кандидат психологических наук Спартак Суббота рассказал, как поддержать ребенка в период военного положения, чтобы не навредить его психике и минимизировать стресс. 8 советами эксперт поделился на странице в Instagram.

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Почему важно позаботиться о психологическом состоянии ребенка?

Дети, ставшие свидетелями беспощадной расправы агрессора с родителями или другими людьми, стрессуют и переживают увиденное как взрослые.

Позже у некоторых детей появляются психологические проблемы:

страх, что событие повторится.

разрушение иллюзии о справедливом мире.

ощущение беспомощности.

страх собственных неконтролируемых эмоций.

чувство вины.

У ребенка может зафиксироваться в памяти картинка событий, увиденная во время войны. Он будет снова и снова представлять самые страшные моменты произошедшего (например, раненых людей или напавшего на него человека).

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Дети, пережившие психотравматическое событие, часто не видят жизненной перспективы и теряют интерес к занятиям, которые раньше их интересовали. Произошедшее событие может стать причиной для паузы их личностного развития.

В период войны родителям нужно беспокоиться о психике ребенка и учесть следующие советы психолога.

8 действенных советов для психологического здоровья ребенка

1. Покажите ребенку, что вы понимаете серьезность его переживаний и знаете других детей, которые находились в аналогичной ситуации.

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Например: "Я знаю одного смелого мальчика, с которым тоже такое случалось".

2. Создайте атмосферу безопасности: чаще обнимайте ребенка, разговаривайте с ним, а еще станьте одним из участников его любимой настольной игры.

3. Посмотрите вместе с ребенком довоенные фото, где жизнь была мирной, чтобы вспомнить положительные моменты. Это поможет минимизировать неприятные воспоминания с первых дней войны.

4. Поговорите о будущем после войны. Помогите ребенку сформировать перспективный план на жизнь – обсудите конкретные цели с указанием дедлайна.

5. Повторяйте, что чувствовать беспомощность, страх и гнев – это нормально в период войны.

6. Повышайте самооценку ребенка. Чаще хвалите за хорошие поступки.

7. Способствуйте игре ребенка с песком, водой или глиной. Условно: активность поможет ребенку во время игры вывести наружу его переживание в виде образов.

8. Не выполняйте какие-либо капризы из-за чувства сожаления. Ребенок может стать тираном в будущем, если родители будут исполнять все прихоти (учитывая бессмысленные).

Напомним, где взять онкопрепараты во время войны с Россией – список контактов и организаций.

Также важно знать, что делать в случае аварий на химических объектах.