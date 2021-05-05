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Под Киевом состоится "Речной рейв". Вечеринка непрерывно будет длиться 48 часов

Сегодня, 16:19

Участие в мероприятии примут 40 украинских диджеев и будет три сцены

В Вышгороде Киевской области на территории промзоны состоится "Речной рейв" с 28 по 30 мая. Действо будет непрерывно длиться 48 часов. Информацией о проведении поделились организаторы на странице в Facebook.

Фото: Facebook: richkovyi

Электронная вечеринка "Речной рейв" – долгожданное действо после отмены красной зоны в Киеве. Участников мероприятия ждет главная локация – "Пляж рейва" с уникальными декорациями барж и плавкранов. И две дополнительных: "Ангар", акцент которого на световых эффектах и "Куреневка", которая популярна своими владельцами – украинским сообществом Burning Man.

На рейв приглашены 40 украинских диджеев, которые будут выступать в течение 48 часов. В список вошли Rawganica, GRZLY, Mamay, Toma Rybka и другие.

На территории мероприятия также будет зона кемпинга, фуд-корта и релакс локация с гамаками.

Билет на "Речной рейв" стоит от 350 до 1000 гривен.

Недавно мы рассказали, почему отменили Burning Man в 2021 году.

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Источник: Facebook: richkovyi
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