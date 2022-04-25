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Почему Италия – не лучший вариант для переезда: украинка рассказала о реалиях эмиграции в Болонью

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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25 апреля, 08:37
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О плюсах и минусах для эмигрантов и особенностях переезда – в материале
Италия – не лучший вариант для переезда
Италия – не лучший вариант для переезда / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянка Маргарита Бабюк одна из украинок, которая переехалав Болонью (Италия) из-за агрессии РФ. Решила покинуть Киев после второго дня войны, когда пряталась в укрытии школы во время обстрелов. Ее ждало долгое "путешествие": сначала на запад Украины, а затем – на север Италии. Девушка рассказала о переезде: как найти жилье, работу, бесплатные курсы итальянского языка и как оформить SIM-карту. И самое важное – стоит ли переезжать?!

Аренда жилья

Маргарита Бабюк поселилась у родственников, поэтому ей не пришлось испытывать трудности с арендой жилья в Болонье. По ее словам аренда – задача со звездочкой для украинцев.

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А тем людям, которые сами ищут квартиру в Италии, к сожалению, легко не будет, – говорит Маргарита Бабюк.

На короткий срок (3 месяца в Италии считают коротким сроком), как правило, жилье сдают только посуточно. Для долгосрочной аренды необходимо показать свою платежеспособность, предъявив рабочий контракт. Конечно, не у всех украинцев, которые переехали из Украины недавно, он есть.

В среднем за аренду квартиры в Италии платят от 500 до 800 евро в месяц. Цена указана без коммунальных платежей. Готовьтесь к дополнительным расходам на услуги риелтора.

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За услуги риелторов (а без них вы не сможете оформить контракт) также снимается плата, эквивалентная 1 месяцу аренды выбранного жилья, – говорит Маргарита Бабюк.

Арендодатели после оформления контракта не могут выселить жильцов квартиры, поэтому украинцам придется сдать настоящий экзамен.

Итальянцы очень серьезно подходят к выбору людей, которым сдают жилье, и требуют железных гарантий. Лучший вариант, на мой взгляд, искать комнаты в квартирах, которые уже кто-то официально снимает, – говорит Маргарита Бабюк.

Поиск работы, бесплатные курсы и покупка SIM-карты

Украинцам, которые знают только английский, будет сложно найти престижную работу в Болонье. Для поиска работы необходимо знание итальянского. Кстати, изучить итальянский украинцы могут бесплатно в некоторых коммунах.

На английском с вами могут пообщаться в больших городах, в основном в сфере обслуживания или крупных интернациональных компаниях. Но торопиться предлагать работу не будут. Правда, бывают и исключения, особенно если вы готовы рассматривать варианты неквалифицированной работы, – говорит Маргарита Бабюк.

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В Сети немало сомнительных страниц с итальянскими вакансиями. Украинка отмечает, что лучше всего – искать через знакомых.

Для удобства необходимо купить SIM-карту, чтобы не терять связь с родными и не заблудиться в новом городе.

Для покупки SIM-карты понадобится паспорт и 20-22 евро за подключение, а позже – около 9 евро ежемесячно. За эти деньги вы получите безлимит на вызовы по Италии, 40-60 минут на украинские номера, а также 50-70 Гб мобильного интернета. Информацию получила в магазинах операторов TIM и Vodafone, – говорит Маргарита Бабюк.

Плюсы и минусы переезда в Болонью

Если у вас нет знакомых в Италии, вам будет сложно адаптироваться в стране. Маргарита Бабюк уверяет: лучше выбрать другую страну для переезда, если нет знакомых, которые помогут хотя бы с жильем первые 2-3 месяца.

Сами итальянцы указывают в сторону Германии, они считают ее более дружественной для украинцев. Или Испания, где арендовать жилье получается дешевле, – говорит Маргарита Бабюк.

А еще добавила, что в Италии бюрократия именно такая, которую мир беззастенчиво высмеивает в стереотипных анекдотах.

Мое мнение ни в коем случае не дискредитирует итальянцев – они великолепны, охотно помогают, выражают нам поддержку словами, постерами, флагами на балконах, собирают гуманитарную помощь. Но бюрократия здесь именно такая, которую весь мир беззастенчиво высмеивает в стереотипных анекдотах. Вас действительно могут отправлять по кругу между окошками в регистратуре в больнице по 3 раза. Вы можете потратить целый день, а то и несколько, чтобы распечатать документ, который потом окажется не нужен, – говорит Маргарита Бабюк.

Подробнее об эмиграции Маргариты Бабюк в Болонью читайте на Vogue.ua.

"Сегодня" также рассказывали, как переехать в США украинцам без визы, и какие минусы гуманитарного пароля

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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