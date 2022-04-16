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Важные контакты для эмигрантов в Грузии – делится харьковчанка, чудом спасшаяся от обстрелов

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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16 апреля, 14:32
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Харьковчанка Настя поделилась контактами для поиска волонтеров, получения гуманитарной помощи, поиска жилья и оформления ребенка в школу и садик
Эмиграции Насти в Грузию
Эмиграции Насти в Грузию / Фото: Коллаж: Сегодня

Smm-менеджер Настя до 24 февраля работала и проживала в Харькове. В первые дни войны она была в Киеве – районе Виноградарь, где присматривала за котом друзей, находившихся за границей. Первую ночь войны она провела в ванной, а 25 февраля ей предложили выехать за город. Она согласилась, взяв двух кошек. В начале "путешествия" ее чуть не убили. Девушка все же доехала до Грузии – рассказываем, как она выбралась из Виноградаря и о важных контактах для эмигрантов.

Не добежав до автомобиля, я попала под артиллерийский обстрел, от которого спаслась, случайно увидев на своем пути открытое укрытие. В руках были только две переноски с котами, поэтому, забежав вниз, я накрыла их своим пальто, чтобы немного согреть и успокоить, а сама 5 часов проспала на холодном полу, – отметила Настя.

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В укрытии Настя жила до 5 марта. В этот день ее подвез волонтер за 500 гривен до Центрального вокзала в Киеве, чтобы она переехала в более безопасный город. Девушка села на поезд во Львов, чтобы встретиться с подругой из Харькова. Далее у них и кошек был длинный маршрут: Львов-Зосин-Краков-Кутаиси-Тбилиси.

К слову, кошек в Польшу пропустили без проблем, но не на борт самолета. Насте пришлось оставить их временно у друзей.

5 полезных номеров в Грузии:

  1. Горячая линия для помощи украинцам в Грузии – 144.
  2. Горячая линия мэрии - (+995) 322 722 222. По заявлению мэрии, граждане Украины могут бесплатно ездить на местному транспорту, а также посещать спортивные центры, музеи, театры, библиотеки.
  3. Горячая линия министерства образования и науки Грузии - (+995) 322 200 220. Если вы с ребенком, то можете без проблем оформить его в школу или в детский сад.
  4. Контакт скорой медицинской помощи для украинцев – (+995) 032 2 550 505. К слову, украинцы могут получить ваучер на 100 лари (1 тыс. гривен) от аптечной сети Pharmadepo или JPS, показав украинский паспорт.
  5. Номер пункта гуманитарной помощи для украинцев – (+995) 557 620 170. Он находится по адресу Shota Nishnianidze St, 12. С 13:30 до 16:00 в пункте для украинцев готовят бесплатные обеды.

Подробнее об эмиграции Насти в Грузию читайте на Vogue.ua.

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"Сегодня" также рассказывали, как переехать в США украинцам без визы и какие минусы гуманитарного пароля.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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